به گزارش خبرنگار مهر، «ماشین گلزنی» بهترین لقبی است که می‌توان به اعجوبه‌ای مثل مامه تیام داد. این بازیکن که فراتر از فوتبال آسیا نشان داده بعد از پیوستنش به استقلال روند این تیم را از این رو به آن رو کرد و با گلزنی های پی‌درپی‌اش توانست استقلال را در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا به اوج برساند.

تیام در دیدار برگشت مقابل ذوب آهن ۳ بار موفق به گلزنی شد تا نخستین هت تریک خود را با پیراهن استقلال به ثبت رسانده باشد. این مهاجم که یک چارچوب شناس خوب و یک تمام کننده تمام عیار است، حالا تعداد گلهای زده اش بیشتر از تعداد بازی هایش است و تفاوت استقلال با تیام و بدون تیام زیاد است.

تیم فوتبال استقلال در دیدار برگشت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا موفق شد در ورزشگاه آزادی ذوب آهن را با حساب ۳ بر یک شکست دهد که هر ۳ گل آبی پوشان را در این دیدار مامه تیام به ثمر رساند.