به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهار کرد: کیفرخواست قاتل سلاله به جرم آدم ربایی، قتل عمد و ضرب عمدی و به درخواست پدر و مادر سلاله با تقاضای قصاص صادر شد.

هاشمیان افزود: پرونده پس از صدور کیفرخواست برای ادامه تحقیقات و صدور رای به دادگاه کیفری یک استان ارسال شد.

وی بیان کرد: ششم اردیبهشت امسال بود که خانواده سلاله، مفقودی او را به پلیس گزارش دادند و پس از شناسایی و بازجویی از یک مظنون، جنازه کودک پیدا شد.

وی تصری کرد: مظنون که سابقه دار نیز هست به قتل این کودک اعتراف کرد.

رئیس کل دادگستری گلستان در پی انتشار خبر قتل این کودک، دادستان آق قلا را به رسیدگی ویژه به این پرونده مکلف کرده بود.