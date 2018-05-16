به گزارش خبرنگار مهر، آبتین امیری سه شنبه در پنجاه و سومین نشست شورای شهر بندرعباس با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی هرمزگان بیان داشت: موازی کاری دستگاه‌های دولتی که در کاهش آسیب‌های اجتماعی دخیل هستند باعث عدم ثمربخشی مناسب شده است از این‌رو مدیریت واحد در این زمینه لازم و ضروری است.

وی افزود: روزانه هزینه‌های هنگفتی در نهادهای مختلف صرف فعالیت‌هایی می‌شود که هیچ خروجی مناسبی ندارد، درصورتی‌که این هزینه‌ها می‌تواند بسیاری از مشکلات اجتماعی را از بین ببرد.

این مقام مسئول با انتقاد از عملکرد برخی از مدیران عنوان کرد: مدیرانی وجود دارند که از امکانات دولتی برای رفع سوء مدیریت خود با برگزاری همایش‌ها و سمینارها استفاده می‌کنند که تمام این‌ها چیزی جز حیف و میل کردن بیت‌المال نیست.

عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس بیان داشت: بسیاری از ارگان‌ها از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند و افراد مراجعه‌کننده نیازمند را به سمت شهرداری و یا شورای شهر روانه می‌کنند در صورتی‌که با کوچک‌ترین کمک می‌توانند بار سنگینی از فقر را از دوش جامعه بر دارند.

امیری تصریح کرد: ما احتیاج به تغییر نگاه مدیران در راستای فعالیت‌ها و کمک‌های اجتماعی هستیم زیرا برخی از مدیران حاضر به هیچ همکاری در این زمینه نیستند.