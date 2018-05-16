به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «ایمن الصفدی» وزیر خارجه اردن به کشتار فلسطینیان در غزه توسط رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: رژیم صهیونیستی پایه و اساس شرارت در منطقه است.

وزیر خارجه اردن در ادامه اظهاراتش افزود: قدس شهری اشغال شده است و باید آزاد شود.

این مقام ارشد اردنی همچنین ادامه داد: کشتار غیرانسانی ساکنان غزه را که هیچ توجیهی ندارد، محکوم می‌کنیم.

گفتنی است، جنایت های صهیونیستها علیه فلسطینیان در غزه طی دو روز گذشته بیش از ۶۰ شهید و حدود ۳ هزار زخمی برجای گذاشت.