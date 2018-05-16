به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم کشتی فرنگی نوجوانان به شرح زیر است:



۴۵ کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی (فارس) – علی حاجیوند (خوزستان)

۴۸ کیلوگرم: سجاد عباس پور (مازندران) - سعید اسماعیلی (خوزستان)

۵۱ کیلوگرم: ایمان محمدی (خوزستان)- امیر عبدی (قم) – نیما محمدی (خوزستان)

۵۵ کیلوگرم: امیرحسین خوانساری (خوزستان) – علی اسکو (مازندران)

۶۰ کیلوگرم: شاهین بداغی (خوزستان) – میلاد رضانژاد (خوزستان)

۶۵ کیلوگرم: حسین قاسمی (خوزستان) – کامران ارقش (خوزستان) – مرتضی پورعیسی (مازندران)

۷۱ کیلوگرم: مسعود کاووسی (خوزستان) – محمدمهدی هداوند (تهران) – علیرضا ارقش (خوزستان)

۸۰ کیلوگرم: محمد ناقوسی (خوزستان) – علیرضا مرادی (خوزستان)

۹۲ کیلوگرم: محمد نصرتی (تهران) – حسن قربانی (اصفهان)

۱۱۰ کیلوگرم: محمدرضا عبدیان (تهران) – مهدی کلانتری (اردبیل) – سعید حسن پور (خوزستان)

سرمربی: فرشاد علیزاده (تهران)

مربیان: عبدالکریم کاکاحاجی (خوزستان) – بهروز حضرتی پور (تهران)- سیامک قیطاسی (خوزستان) و یک مربی به معرفی هیأت کشتی استان های مازندران و تهران

سرپرست: حسام الدین جعفری (تهران)