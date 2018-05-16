به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم کشتی فرنگی نوجوانان به شرح زیر است:
۴۵ کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی (فارس) – علی حاجیوند (خوزستان)
۴۸ کیلوگرم: سجاد عباس پور (مازندران) - سعید اسماعیلی (خوزستان)
۵۱ کیلوگرم: ایمان محمدی (خوزستان)- امیر عبدی (قم) – نیما محمدی (خوزستان)
۵۵ کیلوگرم: امیرحسین خوانساری (خوزستان) – علی اسکو (مازندران)
۶۰ کیلوگرم: شاهین بداغی (خوزستان) – میلاد رضانژاد (خوزستان)
۶۵ کیلوگرم: حسین قاسمی (خوزستان) – کامران ارقش (خوزستان) – مرتضی پورعیسی (مازندران)
۷۱ کیلوگرم: مسعود کاووسی (خوزستان) – محمدمهدی هداوند (تهران) – علیرضا ارقش (خوزستان)
۸۰ کیلوگرم: محمد ناقوسی (خوزستان) – علیرضا مرادی (خوزستان)
۹۲ کیلوگرم: محمد نصرتی (تهران) – حسن قربانی (اصفهان)
۱۱۰ کیلوگرم: محمدرضا عبدیان (تهران) – مهدی کلانتری (اردبیل) – سعید حسن پور (خوزستان)
سرمربی: فرشاد علیزاده (تهران)
مربیان: عبدالکریم کاکاحاجی (خوزستان) – بهروز حضرتی پور (تهران)- سیامک قیطاسی (خوزستان) و یک مربی به معرفی هیأت کشتی استان های مازندران و تهران
سرپرست: حسام الدین جعفری (تهران)
اردوی تیم کشتی فرنگی نوجوانان روزهای ۲۸ اردیبهشت تا ۱۰ خردادماه در محل خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم کشتی فرنگی نوجوانان به شرح زیر است:
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