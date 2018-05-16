به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس در جمع خبرنگاران درباره وضعیت بیمه سرنشینان و خدمه کشتی نفتکش سانچی گفت: بیمه تجهیزات و خدمه کشتی سانچی همگی مربوط به شرکت ملی نفتکش است و سازمان بنادر بر اساس آیین نامه بررسی علل سوانح، کار و تکلیف خود را انجام داده است.

وی ادامه داد: از نظر سازمان بنادر، کار در این خصوص تمام شده و ما گزارش بررسی علل سانحه را در گزارشی صد صفحه ای به سازمان جهانی دریانوردی IMO ارائه داده ایم. یک نسخه از آن نیز در اختیار شرکت نفتکش است و وکلای این شرکت باید بقیه کار را پیگیری کنند.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به پرسشی درباره تعیین مقصر نهایی این حادثه گفت: در هر سانحه ای هر جا که مباحث کارشناسی درباره علت سانحه مطرح می شود ممکن است کارشناسان لزوما به نظر واحد نرسند. از سوی دیگر طبق آیین نامه بررسی علل سوانح، ما در سازمان بنادر صرفا به علت وقوع سانحه می پردازیم و به دنبال مقصر نیستیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره پرداخت بیمه خسارت به خانواده جانباختگان این سانحه گفت: بیمه این کشتیرانی به گونه ای بوده که بیمه کننده، خسارت آن را به طور کامل پرداخت می کند. نوع بیمه سانچی مشخص بوده و تا آنجا که من اطلاع دارم این نوع بیمه، بدون در نظر گرفتن مقصر اصلی سانحه به بیمه شونده خسارت را پرداخت خواهد کرد. با این حال بیمه سانچی در اختیار نفتکش است و این شرکت باید درباره آن اظهار نظر کند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه چرا اختلاف نظر بین کارشناسان ایرانی و پانامایی و چینی و هنگ کنگی در مورد مقصر بودن کشتی ایرانی یا هنگ کنگی وجود دارد، گفت: از نظر سازمان بنادر تغییر زاویه کشتی کریستال ۱۵ دقیقه قبل از سانحه، علت ایجاد سانحه بوده اما طرف مقابل می گوید کریستال در مسیر اصلی خود در شرق به غرب قرار داشته و کشتی ایران که از شمال به جنوب حرکت می کرده باید تغییر مسیر می داده است.

حق شناس درباره بیرون کشیدن لاشه سانچی از اعماق آب های چین گفت: طبق کنوانسیون لایروبی، زمانی به سراغ لاشه کشتی می روند که عامل ناامنی در دریانوردی باشد. برای شناور سازی کشتی اولویت اولا با مالک کشتی است که تصمیم می گیرد آن را شناورسازی کند یا خیر و ثانیا با کشور مالک ساحل و آب های محل غرق شدن کشتی است که آیا ناوبری منطقه را به خطر انداخته است یا خیر.

وی ادامه داد: اما از آنجایی که بحث متوفیان ایرانی و پیکر آنها مطرح بوده است شرکت نفتکش تاکنون چند بار غواص به محل غرق شدن سانچی اعزام کرده است.

عضو هیات عامل سازمان بنادر درباره تعرفه های سازمان بنادر گفت: در حوزه صادرات، این سازمان تعرفه مشخصی را پیاده سازی کرده و تخفیفاتی را به صادرکنندگان ارائه می دهد که نقطه اوج آن بندر چابهار است. سازمان بنادر از دو جهت تعرفه ها را کاهش داده یکی در خصوص افزایش ترانزیت کالا از مسیر ایران و دیگری در خصوص صادرات کالا که این کاهش تعرفه ها هم به کشتی و هم به کالا تعلق می گیرد.