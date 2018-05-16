احتمال اپیدمی «سالک» در مناطق زلزله زده کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، دکتر ابراهیم شکیبا با بیان اینکه نگرانی برای احتمال اپیدمی سالک در مناطق زلزله وجود دارد، گفت: با توجه به وضعیت منطقه شرایط حاضر آتش زیر خاکستر است و امکان اپیدمی سالک وجود دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: خوشبختانه تاکنون اپیدمی نداشته‌ایم، اما با توجه به شرایط منطقه و شرایط آب و هوایی آماده باش هستیم.

وی در ادامه با اشاره به وجود دو نوع سالک شهری و روستایی گفت: در نوع سالک روستایی مخزن انگل سالک بدن جوندگان است و در نوع شهری مخزن آن بدن انسان است.

این مسئول افزود: نوع سالک موجود در استان از نوع روستایی است که مخزن آن بدن جوندگان به ویژه دو نوع موش صحرایی است و در همین راستا مبارزه با جوندگان در دستور کار قرار دارد.

شکیبا افزود: انگل سالک که در بدن جوندگان یا انسان است توسط پشه خاکی منتقل می شود. پشه خاکی از خون جوندگان یا انسان آلوده تغذیه کرده و درصورتی که فردی را نیش بزند انگل سالک را به او منتقل می کند.

شکیبا افزود: درصورت نیش زدن پشه خاکی در ابتدا جوش ساده روی پوست ظاهر می شود و کم کم این جوش شکل ناخوشایندی پیدا کرده و تبدیل به زخم شده و ترشحاتی دارد.

وی با بیان اینکه این زخم به تدریج بعد از یک سال خود به خود خوب می شود، گفت: مشکل این است محل زخم سالک برای همیشه و تا پایان عمر روی بدن فرد باقی می ماند.

رئیس مرکز بهداشت استان کرمانشاه با بیان اینکه سالک درمان پذیر است، کفت: اگر افراد زود مراجعه کنند با تزریق یک نوع دارو سالک درمان شده و محل زخم باقی نمی ماند.

وی با بیان اینکه ماندگاری محل زخم روی پوست به ویژه برای دختران و زنان عواقب جبران ناپذیر دارد، هشدار داد: افراد درصورت مشاهده هرگونه زخم روی پوست که روند بهبود آن بیش از دو هفته طول کشید سریعا به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.

این مسئول تاکید کرد: درمان سالک در مناطق زلزله زده بصورت رایگان انجام می شود و افراد باید هرچه سریعتر درصورت مشاهده مورد سالک به مراکز درمانی و بهداشتی مراجعه کنند.

شکیبا با بیان اینکه پشه خاکی شب‌ها فعالیت می کند، از افراد ساکن در مناطق زلزله زده خواست حتما هنگام خواب از پشه بند استفاده کنند.

وی افزود: همچنین پمادهای دور کننده حشرات موجود است که افراد می توانند برای پیشگیری از گزش از آنها استفاده کنند.