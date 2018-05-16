۱۷۰ پایگاه بسیج ادارات در استان قزوین فعالیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فیضی در دیدار با استاندار قزوین که روز چهارشنبه برگزار شد اظهارداشت: با تشکیل ۱۷۰ پایگاه بسیج در ادارات تلاش کرده ایم نسبت به تقویت فضای معنوی در دستگاههای اجرایی و حاکم شدن معنویت و تعهد کاری اقدام کنیم.

وی اضافه کرد: برای تحقق دولت اسلامی و تدوین سند چشم انداز لازم است موانع و مشکلات را در حوزه های قضایی، اجرایی و قانون گذاری برطرف کنیم و مسیر را هموار کنیم.

فیضی بیان کرد: با راه اندازی میز خدمت در دستگاههای اجرایی و در مساجد برای افزایش کارآمدی نظام و رضایت مردم همت کرده ایم و این روش توانسته با استقبال عمومی روبرو شود.

وی اضافه کرد: برگزاری برنامه های فرهنگی، دینی، برای تقویت روحیه معنوی در میان کارمندان و نیز مسابقات ورزشی برای ایجاد نشاط و انگیزه از اولویت های بسیج ادارات استان است.

مسئول سازمان بسیج ادارات استان قزوین یادآورشد: مهمترین رویکرد ما در این سازمان افزایش روحیه جهادی، مدیریت انقلابی و تربیت نیروهای متعهد و کارآمد است و با اعمال تشویق و تنبیه تلاش می کنیم این هدف محقق شود.

وی اظهارداشت: با تشکیل ۱۵۰ حلقه صالحین و ۱۰ حلقه سرگروه صالحین برنامه های فرهنگی متنوعی در استان اجرا شده و کارمندان بسیجی را تحت پوشش قرار داده ایم.

فیضی گفت: جامعه هدف ما ۱۹ هزار و ۲۰۰ کارمند است و در موضوعات اعتقادی، تربیتی، دینی و فرهنگی برنامه هایی را اجرا می کنیم.

وی اضافه کرد: برگزاری اردوهای تفریحی، زیارتی، راهیان نور از کارهای مستمر است و در هر ماه تمامی ۱۷۰ پایگاه ما حداقل یک برنامه برای کارمندان و بسیجیان خود برگزار می کنند.

مسئول سازمان بسیج کارمندان استان قزوین یادآورشد: بسیج ادارات استان ۶۳ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده و درصددیم در یادواره سه هزار شهید استان از این شهدا نیز تجلیل کنیم.

وی گفت: از استاندار محترم انتظار داریم بسیج کارمندان را مشاوری امین برای خود بدانند و از ظرفیت آن استفاده کنند.

فیضی توجه بیشتر به اقامه نماز جماعت در ادارات و نیز رسیدگی به امور مردم را خواستار شد.