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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۳۲

مسئول بسیج ادارات استان قزوین:

۱۷۰ پایگاه بسیج ادارات در استان قزوین فعالیت می کند

۱۷۰ پایگاه بسیج ادارات در استان قزوین فعالیت می کند

قزوین- مسئول بسیج ادارات استان قزوین گفت: با فعالیت ۱۷۰ پایگاه بسیج در ادارات با برنامه های متنوع فرهنگی، دینی، ورزشی برای تقویت روحیه جهادی کارمندان اقدام کرده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فیضی در دیدار با استاندار قزوین که روز چهارشنبه برگزار شد اظهارداشت: با تشکیل ۱۷۰ پایگاه بسیج در ادارات تلاش کرده ایم نسبت به تقویت فضای معنوی در دستگاههای اجرایی و حاکم شدن معنویت و تعهد کاری اقدام کنیم.

وی اضافه کرد: برای تحقق دولت اسلامی و تدوین سند چشم انداز لازم است موانع و مشکلات را در حوزه های قضایی، اجرایی و قانون گذاری برطرف کنیم و مسیر را هموار کنیم.

فیضی بیان کرد: با راه اندازی میز خدمت در دستگاههای اجرایی و در مساجد برای افزایش کارآمدی نظام و رضایت مردم همت کرده ایم و این روش توانسته با استقبال عمومی روبرو شود.

وی اضافه کرد: برگزاری برنامه های فرهنگی، دینی، برای تقویت روحیه معنوی در میان کارمندان و نیز مسابقات ورزشی برای ایجاد نشاط و انگیزه از اولویت های بسیج ادارات استان است.

مسئول سازمان بسیج ادارات استان قزوین یادآورشد: مهمترین رویکرد ما در این سازمان افزایش روحیه جهادی، مدیریت انقلابی و تربیت نیروهای متعهد و کارآمد است و با اعمال تشویق و تنبیه تلاش می کنیم این هدف محقق شود.

وی اظهارداشت: با تشکیل ۱۵۰ حلقه صالحین و ۱۰ حلقه سرگروه صالحین برنامه های فرهنگی متنوعی در استان اجرا شده و کارمندان بسیجی را تحت پوشش قرار داده ایم.

فیضی گفت: جامعه هدف ما ۱۹ هزار و ۲۰۰ کارمند است و در موضوعات اعتقادی، تربیتی، دینی و فرهنگی برنامه هایی را اجرا می کنیم.

وی اضافه کرد: برگزاری اردوهای تفریحی، زیارتی، راهیان نور از کارهای مستمر است و در هر ماه تمامی ۱۷۰ پایگاه ما حداقل یک برنامه برای کارمندان و بسیجیان خود برگزار می کنند.

مسئول سازمان بسیج کارمندان استان قزوین یادآورشد: بسیج ادارات استان ۶۳ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده و درصددیم در یادواره سه هزار شهید استان از این شهدا نیز تجلیل کنیم.

وی گفت: از استاندار محترم انتظار داریم بسیج کارمندان را مشاوری امین برای خود بدانند و از ظرفیت آن استفاده کنند.

فیضی توجه بیشتر به اقامه نماز جماعت در ادارات و نیز رسیدگی به امور مردم را خواستار شد.

کد مطلب 4298252

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