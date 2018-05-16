المپیاد ورزشی بومی و محلی در استان البرز آغاز شد

نادر سلیمانی در خصوص برگزاری مسابقات المپیاد ورزشی بومی و محلی به خبرنگار مهر گفت: این مسابقات از صبح امروز با برگزاری مراسم افتتاحیه برگزار و طبق برنامهریزی تا اوایل خردادماه ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: این جشنواره ورزشی در رشتههای ژیمناستیک، فوتبال، کشتی ساحلی، کشتی سنتی، دوومیدانی، کاراته، والیبال، هفتسنگ، فوتسال، گلکوچک ساحلی، تنیس روی میز، طنابکشی، دال پلان و هفتسنگ انفرادی در دو بخش آقایان و بانوان برگزار خواهد شد، هدف به نمایش گذاشتن ورزشهای سنتی استان است.
رئیس هیئت ورزشهای بومی و محلی استان البرز در ارتباط با میزبانی این مسابقات نیز گفت: مراسم افتتاحیه این دوره در ورزشگاه انقلاب برگزارشده است ولی از فردا هر رشته به میزبانی یک شهرستان در سطح استان برگزار میشود.
سلیمانی با اشاره به وجود ۳۸۵ روستا در استان، گفت: تاکنون در این روستاها ۳۰۰ ورزش شناساییشده که عمدهترین آنها هفتسنگ، طنابکشی و لیلی است.
وی با تأکید بر وجود علاقهمندان به رشتههای ورزشی سنتی در استان البرز، گفت: پیگیر راهاندازی یک سالن به ورزشهای بومی هستیم، امیدوارم با نگاه ویژه مسئولان بهترین امکانات در اختیار این هیئت قرار گیرد.
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