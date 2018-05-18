به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر سرمربی آبی پوشان در هفته های اخیر ناچار بود در برخی مسابقاتش بازیکنانی که قابلیت حضور در چند پست را داشتند در پست های مختلف آزمایش کند. یکی از بازیکنان وریا غفوری بود که بعضا برای استقلال در پست دفاع راست بازی می کرد و بعضا نیز در پست هافبک راست و وینگر.

زمانی که این تغییر پست برای وریا غفوری زیاد شد، سرمربی تیم ملی به او توصیه کرد برای تثبیت جایگاهش در تیم ملی بهتر است در تیم باشگاهی‌اش فقط در دفاع راست بازی کند چون او برای پست هافبک راست در تیم ملی کوچکترین شانسی ندارد.

غفوری هم این موضوع را با شفر در میان گذاشته و از او می‌خواهد که بیشتر در پست تخصصی‌اش که قرار است در تیم ملی هم در همان پست بازی کند به میدان برود. شفر هم غفوری را متقاعد می‌کند که در سه بازی باقی مانده تا پایان فصل تنها یکبار از او در پست هافبک راست استفاده کند و در دو بازی دیگر حتما وی را در پست اصلی اش قرار دهد.

غفوری در فینال جام حذفی در پست دفاع راست بازی می کند و خسرو حیدری نقش هافبک راست را ایفا می کند که یک پاس گل هم در آن بازی می دهد. در دومین بازی باقی مانده آبی پوشان به انتهای فصل غفوری مقابل ذوب آهن در نقش هافبک راست بازی می کند و سرانجام شفر بنا به قولی که غفوری بود و به منظور حفظ منافع این بازیکن در تیم ملی و جام جهانی، در بازی برگشت مقابل ذوب آهن این بازیکن ملی پوش را باز هم در پست دفاع راست بازی می دهد.

شاید اگر وعده شفر به غفوری نبود، ترجیح می داد تیمش را اینطور مقابل ذوب آهن به میدان بفرستد که پژمان منتظری دفاع راست و وریا غفوری هافبک راست باشد. اما خوش قولی شفر به غفوری و حفظ منافع این بازیکن در تیم ملی باعث شد سرمربی آبی ها تغییراتی در تیمش ایجاد کند که البته در نهایت هم این تغییرات به سود استقلال تمام شد و موفق شد ذوب آهن را با نتیجه ۳ بر یک مغلوب کرده و به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا راه یابد.