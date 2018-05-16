۴۵ هزار راس دام سبک و سنگین در سیریک واکسیناسیون شدند

مجتبی رهدور در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: در فاز اول این طرح بیش از هزار راس گاو و گوساله طی دو اکیپ دولتی و خصوصی بمدت یک ماه بصورت رایگان واکسیناسیون خواهند شد.

وی افزود: شهرستان سیریک دارای بیش از ۴۵ هزار راس دام سبک و سنگین است که هر کدام در فاز های جداگانه بر علیه بیمارها بصورت جداگانه واکسیناسیون خواهند شد.

رهدور یادآور شد: تب برفکی یکی از بیماری های ویروسی حاد و واگیر دار است که شیوع آن در بین دام ها خسارت های اقتصادی، کاهش تولید شیر و گوشت را در بین دام ها به همراه دارد.

رئیس دامپزشکی سیریک اضافه کرد: دامداران برای جلوگیری از انتقال و شیوع این بیماری نیاز است در کنار امر واکسیناسیون به اصول بهداشتی، قرنطینه و کنترل تردد دام ها توجه ویژه داشته باشند.

وی بیان داشت: عمده مناطق پرورش دام سبک و سنگین در روستاهای دهستان شهید مردان و روستاهای پشت کوه از توابع بخش مرکزی هستند.