۷ مهاجر افغانستانی در دریای «اژه» غرق شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، مسئولان در گارد ساحلی ترکیه اعلام کردند که یک قایق حامل مهاجران افغانستانی هنگام عبور از دریای «اژه» این کشور غرق شده است.

به گفته گارد ساحلی ترکیه در این رویداد ۷ پناهجوی افغان از جمله چندین کودک جان باخته‌اند.

بر اساس این گزارش دست‌کم ۱۳ پناهجوی از جمله یک ایرانی نیز از این حادثه نجات پیدا کرده اند.

این درحالی است که شماری زیادی از پناهجویان افغانستانی طی چند سال گذشته در دریای ترکیه و یونان غرق شده‌اند.

لازم به ذکر است که اکنون صدها هزار مهاجر افغان در کشورهای اروپایی به سر می‌برند که درخواست پناهندگی اکثر آنها پذیرفته نشده‌ است.

بر اساس آمارها٬ ترکیه سال گذشته جلو عبور بیش از ۴۵ هزار مهاجر افغان را گرفته که قصد ورود به اروپا را داشته‌اند. همچنین گزارش شده است که امسال نیز ترکیه مانع عبور ۴۲ هزار مهاجر افغان از ترکیه به کشورهای اروپایی شده است.