«پرتره یک جنتلمن» متعلق به رامبراند است/ اثر نقاش در ۲۸ سالگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک متخصص آثار هنری در آمستردام کشف کرد که پرتره‌ای که در لندن فروخته شده متعلق به رامبراند است.

این اثر که متعلق به سال ۱۶۳۰ است و پیش از این مشخص نبود خالق آن کیست و حدس زده می شد متعلق به رامبراند باشد ولی پس از فروخته شدن اثر در حراجی کریستیز، تابلو به این استاد نسبت داده شد و سرانجام قطعی شد که از آثار رامبراند است.

در واقع اکنون ثابت شده تابلویی با عنوان «پرتره یک جنتلمن» که توسط کریستیز با ارزیابی ۱۵ تا ۲۰ هزار پوند برای فروش عرضه شد، از آثار نقاش مشهور هلندی است.

یان سیکس که این تابلو را در حراجی سال ۲۰۱۶ به قیمت ۱۳۷ هزار پوند خرید احتمال می‌داد که این تابلو متعلق به رامبراند باشد. وی این تابلو را پس از خرید پیش متخصصان متعددی برد و سرانجام این نتیجه به دست آمد که شک وی درست بوده و تابلو به رامبراند تعلق دارد.

این تابلو تصویری از مردی جوان متعلق به قرن هفدهم را نشان می دهد که حدود ۲۰ تا ۲۵ سال سن دارد.

اکنون گفته می‌شود رامبراند این تابلو را وقتی ۲۸ سال داشته در سال ۱۶۳۴ کشیده است. نقاشی با رنگ روغن روی بوم سال‌ها در مجموعه رییس بانک انگلستان جای داشت و بعد توسط نوادگانش برای فروش در اختیار کریستیز گذاشته شد.

از تکنیک‌های مختلف از جمله اشعه ایکس و اشعه ماورای بنفش و شیوه اسکن برای تشخیص این که این اثر به رامبراند تعلق دارد یا خیر استفاده شد.

گفته شده این نخستین کشف درست یک اثر متعلق به رامبراند از سال ۱۹۷۴ به این سو است. پیشتر مواردی از نسبت یک اثر به رامبراند مطرح شده بود، اما همگی نادرست بوده است.