به گزارش خبرگزاری مهر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشور ترکیه پس از کسب ۱۳ مدال توسط کشتی‌گیران این کشور در رقابت های اروپایی با آنها دیدار کرد.

رئیس جمهور ترکیه ضمن تبریک به خاطر کسب ۵ مدال طلا و ۸ مدال برنز توسط کشتی گیران این کشور در رقابت های قهرمانی اروپا که اواسط اردیبهشت ماه در روسیه برگزار شد برای آن ها برای مسابقات پیش رو آرزوی موفقیت کرد.

در این دیدار که هفته گذشته برگزار شد، موسی آیدین رئیس فدراسیون کشتی ترکیه و عثمان اشکین باک وزیر ورزش و جوانان این کشور حضور داشتند.

تیم های کشتی آزاد و زنان ترکیه بعنوان سوم و تیم کشتی فرنگی این کشور نیز بعنوان ششم این رقابت ها رسیدند.