به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه ایران اظهار داشت: واکنش های جهانی ناکامی آمریکا در خروج یک جانبه از برجام را نشان داد و اعمال تحریم های جدید برای جبران این ناکامی است.

بر اساس این گزارش، روز گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین نام دو شخص عراقی و سوری و یک شخص ایرانی دیگر (از مقامات ارشد بانک مرکزی) را نیز به‌دلیل ارتباط با سپاه پاسداران به لیست تحریم‌های ثانویه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) افزوده است.

همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا، سیف رئیس بانک مرکزی ایران را تحت تحریم‌های جدید قرار داد.