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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۰۴

رئیس سازمان فضایی :

طرح زیست بوم ماهواره سنجش از دور تدوین شد

طرح زیست بوم ماهواره سنجش از دور تدوین شد

رئیس سازمان فضایی ایران از تدوین «طرح جامع زیست بوم ماهواره سنجش از دور» با هدف ارائه خدمات کاربردی فناوریهای فضاپایه در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری در صفحه اینستاگرام خود نوشت: هم اکنون حدود ۶۰۰ ماهواره سنجش از دوری در فضا حضور دارند و روزانه چندین ترابایت داده و تصویر ارسال می کنند.

وی با بیان اینکه صنعت سنجش از دور در سال ۲۰۱۸ میلادی بازاری بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار را به خود اختصاص خواهد داد و برآورد می شود با رشد حداقل ۱۴ درصدی تا سال ۲۰۲۰ میلادی به رقمی بالغ بر ۷۶ میلیارد دلار برسد، اظهار داشت: سازمان فضایی ایران نیز با توجه به ظرفیت بالای این حوزه در ایجاد و توسعه کسب و کارهای فضا پایه و نقش آن در ارائه خدمات کاربردی به جامعه در حوزه های مختلف، طرح جامعی را با عنوان «زیست بوم ماهواره سنجش از دور»، با هدف پایش و بهره برداری بهینه از زمین و منابع ارزشمند آن و براساس نیازهای اساسی کشور تدوین کرده است.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: این سازمان در تلاش است تا با شناخت و حمایت از نقش آفرینان این حوزه، بخش‌های چهارگانه این زیست بوم را فعال کند تا زنجیره ارزش ماهواره سنجش از دور، کامل و عملیاتی شده و چرخه اقتصادی این حوزه به گردش درآید.

براری اضافه کرد: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته، سازمان فضایی ایران به عنوان تسهیل گر و تامین کننده زیرساخت‌های مورد نیاز، به دنبال جلب مشارکت بخش خصوصی در بخش‌های مختلف این زنجیره است و قصد دارد تا با فعال کردن و حمایت از کسب وکارهای فضا پایه، ضمن ارائه خدمات و محصولات مناسب و کارآمد به جامعه کاربران، اقتصاد این بخش را نیز فعال و پویا کند.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: با توجه به وجود چندین ترابایت داده‌های ماهواره‌ای متنوع و با سابقه طولانی مدت در آرشیو سازمان فضایی ایران، تلاش خواهد شد تا با ایجاد بستر و زیرساخت مناسب، این داده‌ها در اختیار کاربران و به ویژه کسب و کارهای فعال در این حوزه قرار گیرد تا محصولات و خدمات مناسب و کارآمد در حوزه‌های کشاورزی، محیط زیست، خدمات شهری، هواشناسی، مدیریت بحران و... تولید و به کاربران ارائه شود.

کد مطلب 4298290

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