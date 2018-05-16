طرح زیست بوم ماهواره سنجش از دور تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری در صفحه اینستاگرام خود نوشت: هم اکنون حدود ۶۰۰ ماهواره سنجش از دوری در فضا حضور دارند و روزانه چندین ترابایت داده و تصویر ارسال می کنند.

وی با بیان اینکه صنعت سنجش از دور در سال ۲۰۱۸ میلادی بازاری بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار را به خود اختصاص خواهد داد و برآورد می شود با رشد حداقل ۱۴ درصدی تا سال ۲۰۲۰ میلادی به رقمی بالغ بر ۷۶ میلیارد دلار برسد، اظهار داشت: سازمان فضایی ایران نیز با توجه به ظرفیت بالای این حوزه در ایجاد و توسعه کسب و کارهای فضا پایه و نقش آن در ارائه خدمات کاربردی به جامعه در حوزه های مختلف، طرح جامعی را با عنوان «زیست بوم ماهواره سنجش از دور»، با هدف پایش و بهره برداری بهینه از زمین و منابع ارزشمند آن و براساس نیازهای اساسی کشور تدوین کرده است.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: این سازمان در تلاش است تا با شناخت و حمایت از نقش آفرینان این حوزه، بخش‌های چهارگانه این زیست بوم را فعال کند تا زنجیره ارزش ماهواره سنجش از دور، کامل و عملیاتی شده و چرخه اقتصادی این حوزه به گردش درآید.

براری اضافه کرد: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته، سازمان فضایی ایران به عنوان تسهیل گر و تامین کننده زیرساخت‌های مورد نیاز، به دنبال جلب مشارکت بخش خصوصی در بخش‌های مختلف این زنجیره است و قصد دارد تا با فعال کردن و حمایت از کسب وکارهای فضا پایه، ضمن ارائه خدمات و محصولات مناسب و کارآمد به جامعه کاربران، اقتصاد این بخش را نیز فعال و پویا کند.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: با توجه به وجود چندین ترابایت داده‌های ماهواره‌ای متنوع و با سابقه طولانی مدت در آرشیو سازمان فضایی ایران، تلاش خواهد شد تا با ایجاد بستر و زیرساخت مناسب، این داده‌ها در اختیار کاربران و به ویژه کسب و کارهای فعال در این حوزه قرار گیرد تا محصولات و خدمات مناسب و کارآمد در حوزه‌های کشاورزی، محیط زیست، خدمات شهری، هواشناسی، مدیریت بحران و... تولید و به کاربران ارائه شود.