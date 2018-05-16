به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یدالله جوانی در جمع روحانیون و مسئولان هیاتهای مذهبی استان هرمزگان اظهار کرد: آشنایی با واقعیتهای عصر کنونی بر اهمیت برگزاری چنین نشستها و همایشها میافزاید.
وی تصریح کرد: برگزاری همایش و نشستهایی در آستانه ماه مبارک رمضان ، تبیین شرح و وظایف مبلغان و روحانیون به انجام هرچه بهتر وظایف و رسالتهای آنان کمک میکند.
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: فلسفه وجودی حوزههای علمیه و روحانیت، حفظ، دفاع، تبلیغ و نهادینهسازی دین مبین اسلام و همچنین دفع خطراتی است که علیه اسلام در هر مقطعی شکل میگیرد.
سردار جوانی بیان کرد: امروز در شرایطی قرار گرفتهایم که تمامی قدرتهای شیطانی دست در دست یکدیگر، مصمماند تا حرکت روبهجلوی ملت ولایتمدار ایران که به خاطر اسلامخواهی در مسیری مشخص بهقرار گرفتهاند را متوقف کنند.
وی گفت: درگیری بین جبهه حق و باطل، درگیری جدی است که جنگ تحمیلی هشت سال دفاع مقدس، جنگ 33 روزه نوار غزه، بحرانهای سوریه، عراق و یمن نمونه بارز آن است.
معاون سیاسی سپاه پاسداران ادامه داد: اوضاع بحرانی منطقه و تهدیدات دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همه بیانگر وحشت و نگرانی استکبار از اقتدار روزافزون ایران اسلامی است.
وی بیان کرد: آمریکاییها از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون برای رسیدن به اهداف شوم خود که همان براندازی نظام مقدس است چهار راهبرد را درپیش گرفتند که در راهبرد براندازی در دهه نخست شکلگیری انقلاب و همچنین مهار و جلوگیری از قدرت ایران در دهه دوم و سپس راهبرد تقابل شکست خوردند.
سردار جوانی افزود: آمریکاییها در دهه چهارم به این فکر افتادند تا ایران را با تعامل وادار به تغییر کنند و اینگونه بود که برجام شکل گرفت؛ آمریکای خبیث در قضیه برجام به دنبال متوقف کردن حرکت رو به رشد ایران اسلامی بود که به خواسته خود نرسیدند.
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