«سووشون آئینه روزگار» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات علمی و فرهنگی کتاب «سووشون آئینه روزگار» را به قلم فاطمه سرمشقی و با موضوع آشنایی با جامعه‌شناسی ادبی و تحلیل جامعه‌شناختی رمان سووشون اثر سیمین دانشور را منتشر کرد

این کتاب سعی کرده از دیدگاه نقد جامعه‌شناختی به سراغ رمان سووشون رفته و به آن نگاهی انداخته است. نوینسده در توضیح اینکه چرا از زاویه دید نقد اجتماعی به سراغ این اثر رفته است در درآمد این کتاب می‌نویسد: سووشون رواتی عمیقا اجتماعی محسوب می‌شود و نقد جامعه‌شناختی نیز از شاخه‌های باسابقه و گسترده نقد است که خود بر بسیاری از شاخه‌های تازه‌تر به شیوه‌های مختلف، تاثیر نهاده است و فهم و معرفی آن ضرورتی بنیانی دارد، به ویژه بر یکی از شیوه‌های نوآیین نقد که انتظار می‌رود مخصوصا از رهگذر آن به سراغ سووشون برویم.

این کتاب در نخستین مواجهه خود با این رمان سووشون به معرفی رویکرد جامعه‌شناختی در نقد ادبی پرداخته است. در این زمینه ابتدا پیوندهای جامعه و ادبیات مورد توجه قرار گرفته و چشم‌انداززی تاریخی جامعه‌شناسی ادبیات را مورد توجه قرار داده است.

نویسنده در ادامه به موضوع پیشینه کره‌خوردگی مطالعات ادبی با مسائل اجتماعی و تاثیرها و امتزاج‌های جامعه‌شناسی ادبیات را مرود بررسی قرار داده است و به مرور برخی نظریه‌های ادبی جامعه‌شناختی و نیز جامعه‌شناسی نظریه‌های ادبی وارد شده است.

در بخش دوم از کتاب نیز نقد جامعه‌شناختی سووشون مورد توجه قرار گرفته است و آن را در قالب زیر مجموعه‌هایی مانند بررسی عناصر جغرافیایی، اشارات تاریخی، رویدادها و حوادث تاریخی ذکر شده در کتاب، باورهای عامه و... و. مورد بررسی قرار داده است. بخش دوم از این نگاه به بررسی روایتی پویا از جامعه در حال گذار و دگرگونی است. بخش چهارم از این کتاب با موضوع تاملی در نسبت رمان و جامعه به سراغ بررسی عناصر واقع‌گرایی، ناتورالیسم و سمبولیسم در این اثر رفته است.

کتاب در فصل سوم نیز به رویکرد نقد فمینیستی این کتاب وارد شده و از زاویه نگاه مارکسیستی، لیبرال، رمانتیک، اگزیستانسیالیسم، رادیکال و... به بررسی این اثر وارد شده است.

این کتاب همچنین خلاصه‌ای از این رمان را در انتهای خود قرار داده است.

انتشارات علمی و فرهنگی کتاب کتاب «سووشون آئینه روزگار» را در ۴۲۶ صفحه با قیمت ۲۰ هزار تومان منتشر کرده است.