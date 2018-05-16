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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۵۰

نشست فوق العاده سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب درباره فلسطین

نشست فوق العاده سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب درباره فلسطین

اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی برای بررسی تحولات اخیر فلسطین و حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به معترضان فلسطینی نشست فوق العاده برگزار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عیون الخلیج، منابع آگاه اعلام کردند که قرار است نشست شورای اتحادیه عرب در سطح وزرای خارجه به صورت فوق العاده فردا(پنجشنبه) برای بررسی تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه ساکنان نوار غزه و معترضان فلسطینی برگزار خواهد شد.

در این نشست که بنا به درخواست عربستان برگزار می شود راهکارهای رویارویی با تصمیم غیر قانونی آمریکا مبنی بر انتقال سفارت خانه اش از تل آویو به قدس اشغالی بررسی خواهد شد.

همچنین قرار است نشست فوق العاده سازمان همکاری اسلامی در شهر استانبول ترکیه به عنوان رئیس دوره ای این سازمان روز جمعه برگزار شود. در این نشست نیز درباره تحولات اخیر فلسطین و حوادث خونین آن بحث و تبادل نظر خواهد شد.

کد مطلب 4298296

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