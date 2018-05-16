محمدرضا احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه اخیر رادیویی و اظهارات رئیس شورای اسلامی شهر کرج پیرامون عزل و نصب‌های صورت گرفته، اظهار کرد: به‌طورقطع در خصوص ارتباط شورا و شهرداری؛ قوانین به‌صورت شفاف و بدون ابهام مطرح‌شده است.

به گفته سرپرست شهرداری کرج، شورای شهر به‌عنوان پارلمان شهر از اختیارات و وظایفی برخوردار است که در این راستا برای شهرداری به‌عنوان قوه اجرایی شهر نیز اختیاراتی را معین کرده است.

وی با تأکید بر اینکه شورای اسلامی شهر با توجه به تفکیک وظایف، ناظر بر عملکرد شهرداری است، گفت: طبق قوانین حاکم بایستی این نظارت بدون اعمال‌نظر یا دخالت در اجرا صورت گیرد.

داشتن تخصص در انتصابات اخیر شهرداری کرج مدنظر بوده است

سرپرست شهرداری کرج بهترین راه رسیدن به ثبات و آرامش را تکیه‌بر قانون دانست و اعلام کرد: به نظر بنده باید در هر شرایطی برمدار قانون عمل و از حواشی دوری کرد.

وی با اعلام اینکه عزل و نصب‌های صورت گرفته در شهرداری کرج تنها به‌موجب ترمیم مدیریت اجرایی شهری و با ملاک انتخاب در جهت افزایش بهره‌وری، کارآمدی، ایجاد انگیزه و اصلاح امور بوده است، افزود: علی‌رغم اینکه سرپرست شهردار مقام موقتی محسوب می‌شود اما در قانون محدودیتی برای اختیارات سرپرست بیان‌نشده است.

وی شایسته‌سالاری، تخصص، انگیزه و توانمندی را ازجمله مؤلفه‌های مهم در راستای انتصابات اخیر اعلام کرد و گفت: در خصوص شاخصه‌های انتخاب مدیران، ‌سوابق نیز مدنظر بوده و به‌هیچ‌عنوان نگاه خطی و شخصی در انتصابات موردتوجه قرار نگرفته است.