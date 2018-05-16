برگزاری طرح «ضیافت الهی» در ۸ بقعه نهاوند

حجت‌الاسلام فیض اله اسد پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های ماه رمضان در شهرستان نهاوند، گفت: طرح ضیافت الهی همچون سال های گذشته در ۸ بقعه متبرکه شاه زاده محمد، امام‌زاده جعفر، امام‌زاده ابراهیم، امام‌زاده مهدی، امام‌زاده فضل، امام‌زاده یونس، امام‌زاده ابراهیم و اسماعیل و امام‌زاده علی بن موسی نهاوند برگزار می‌شود.

رئیس اوقاف نهاوند جزء خوانی، برگزاری نماز جماعت و برنامه‌های معرفی را ازجمله برنامه‌های قابل‌اجرا در این ۸ بقعه عنوان کرد.

وی گفت:سه بقعه امام‌زاده مهدی، شاهزاده محمد و امام‌زاده فضل(ع) به‌صورت روزانه مراسمیهمچون قرائت قران و برپایی نماز جماعت را خواهند داشت.

اسدپور بابیان اینکه در محل امام‌زاده محمد خیمه‌های معرفت دایر می‌شود، گفت:این خیمه‌ها دارای غرفه‌های مختلفی نظیر کودکان، مشاوره و وقف هستند که به زائرین و مجاوران خدمات‌رسانی می‌کنند.

حجت‌الاسلام اسد پور گفت: از دیگر برنامه‌های اجرایی در این بقاع متبرکه برگزاری مراسم‌ لیالی قدر، ولادت امام حسن(ع) و وفات حضرت خدیجه(س) است که امیدواریم شاهد حضور حداکثری مردم ولایتمدار شهرستان نهاوند در برنامه ها باشیم.