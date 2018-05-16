توانمندسازی خانواده زندانیان در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار در نشست تخصصی معاونت امور زنان و خانواده با مشاوران و مدیران کل امور زنان و خانواده ستادی و کشوری، افزود: حرکت دولت دوازدهم در موضوع زن و خانواده مبتنی بر اسناد بالادستی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خانواده و قانون برنامه ششم توسعه و نیز برنامهها و سیاستهای دکتر روحانی در این حوزه میباشد و همه باید تحقق این سیاستها را در سطح ملی و ستادی مورد توجه قرار دهیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، ستاد ملی زن و خانواده را ستادی برای هماهنگی بین بخشی و بین قوهای دانست و گفت: مصمم هستیم از ظرفیت این ستاد برای هماهنگیهای لازم در حوزه زنان کمال استفاده را به عمل آوریم.
ابتکار با اشاره به موضوع شاخصهای نظام آماری در حوزه زنان و خانواده گفت: برخی از این شاخصها به هیچوجه با واقعیات انطباق ندارد، لذا باید این شاخصها تغییر یابد چرا که امروز وضعیت زنان و خانواده در جامعه رو به پیشرفت است. لذا باید با تعریف شاخصهای مناسب گزارش خوب و با کیفیت مناسبی را از وضعیت زنان کشورمان در سطح ملی و بینالمللی ارائه کنیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه تقویت همکاری با دستگاههای اجرایی و تلاش برای توانمندسازی سازمانهای مردم نهاد را مورد تأکید قرار داد.
ابتکار با اشاره به امضاء تفاهمنامههای مختلف معاونت امور زنان و خانواده با دستگاههای اجرایی و وزارتخانههای مختلف، گفت: در تمامی این تفاهمنامهها به دنبال توانافزایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زنان و دختران کشورمان هستیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: حوزه اشتغال و توانمندسازی زنان روستایی از جمله هدفگذاری معاونت امور زنان و خانواده است که آن را با جدیت دنبال میکنیم و امروز بیش از ۲ هزار بهیار زن وجود دارد که بسیار توانمند و باانگیزه هستند و مصمم هستیم در جهت هر چه توانمند کردن آنها تلاش کنیم. همچنین کارگاه اصلاح الگوی مصرف بسیار فعال شده است و در این زمینه اصلاح الگوی مصرف آب با برنامهریزی و شبکهسازی مناسبی در حال انجام است.
ابتکار خاطر نشان کرد: یکی از سیاستهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده حمایت از اورژانس اجتماعی است و این اورژانس از مؤثرترین ساز و کارها در حوزه پیشگیری و بازدارندگی از خشونت علیه زنان میباشد. همچنین این معاونت در تلاش است یک شبکه ملی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور توانافزایی زنان در حوزه IT و ICT داشته باشند.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه با بیان اینکه به دلیل هجمه رسانهای برای تخریب وجهه کشورمان تصویر مبهمی از وضعیت زنان ایرانی در جهان ارایه شده است، گفت: اعتقاد راسخ داریم که زنان کشورمان در حوزههای مختلف از پیشرفتهای چشمگیری در حوزههای مختلف برخوردار هستند و امروز برای معرفی وجهه واقعی زنان ایرانی مسئولیت سنگینی بر دوش داریم.
ابتکار افزود: امسال در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باید این آمادگی را داشته باشیم که پیشرفتها و دستاوردهای چشمگیر در حوزه زنان را واقعبینانه معرفی کنیم، ضمن اینکه مشکلات و نارساییهای موجود در این حوزه را صادقانه مطرح نماییم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده خاطر نشان کرد: معاونت امور زنان و خانواده با همکاری سازمان بسیج، طرح خوبی را برای توانمندسازی خانواده زندانیان در دستور کار دارد و این موضوع از هدفگذاریهای معاونت در سطح ملی و استانی است.
ابتکار با اشاره به پیگیری موضوع گفتگوی ملی خانواده و ضرورت پیگیری آن گفت: در این زمینه موافقتنامهای با انجمن جامعهشناسی منعقد شده است که میتواند به توانافزایی و شکوفایی خانواده ایرانی کمک کند چرا که خانواده یکی از کانونهای بیبدیل ارتقاء و رشد جامعه است و امیدواریم این طرح بویژه با محوریت گفتگوی بین مسئولین به سرانجام مطلوبی برسد.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه به موضوع خروج آمریکا از توافق برجام اشاره کرد و گفت: بعد از خروج آمریکا از برجام وارد شرایط متفاوتی از لحاظ مسایل اقتصادی میشویم و باید برای ناکامگذاشتن تلاشها برای ایجاد یأس و تشتت در جامعه، با تقویت انسجام، همدلی و همکاریهای بین بخشی و بین قوهای و با تلاش و خدمت به مردم آینده روشن و سرشار از امیدی را برای کشور ترسیم کنیم.
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