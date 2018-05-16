والیبالیست قزوینی در رقابت های لیگ جهانی به میدان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرندی لیبروی قزوینی در ترکیب تیم ملی به اردوی برون مرزی صربستان اعزام می شود.

ملی پوشان صبح امروز برای حضور در اردوی برون مرزی و برگزاری دو دیدار دوستانه و تدارکاتی با تیم ملی صربستان، تهران را به مقصد این کشور ترک کردند.

تیم ملی والیبال ایران در هفته های اول تا چهارم لیگ ملت های والیبال در کشورهای فرانسه، آرژانتین، روسیه و آمریکا به میدان می رود و در هفته پنجم در تهران میزبان تیم های کره جنوبی، بلغارستان و آلمان خواهد بود.

مرحله مقدماتی لیگ ملت های والیبال سال ۲۰۱۸ مردان از چهارم خردادماه شروع می شود و تا سوم تیرماه در ۲۰ گروه پیگیری خواهد شد.



تیم فوتسال بانوان کاسپین لیگ یکی ماند

در پایان رقابت های مرحله نهایی لیگ یک فوتسال بانوان کشور، تیم فوتسال بانوان کاسپین قزوین با کسب ۹ امتیاز از صعود به لیگ برتر باز ماند.

نماینده استان در هفته هفتم و پایانی مرحله نهایی در بازی خانگی برابر پارس آرا شیراز با نتیجه ۵ بر ۲ شکست خورد و ۹ امتیازی باقی ماند.

مرحله نهایی سیزدهمین دوره لیگ یک فوتسال بانوان با شرکت تیم های پارس آرا شیراز، جنوب غرب تهران، پدیده بوشهر، هیات فوتبال مریوان، جواهرات مهدی ایوبی قم، پیشرو تکین تهران و کاسپین قزوین بصورت تک بازی برگزار شد.



دومین رویداد پرش با اسب استان فردا برگزار می شود

این رقابت ها به مناسبت ماه مبارک رمضان در رده های تشویقی، مبتدی، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار می شود.

سواراکارانی از ۴ استان کشور در این رقابت ها شرکت می کنند.

این رقابت ها بر اساس قواین ملی، با شرکت بیش از ۵۰ سوارکار در باشگاه سوارکاری البرز برگزار می شود.

تماشای این رقابت ها برای عموم آزاد است.