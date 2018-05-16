به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، فرود عسگری که برای شرکت در نوزدهمین اجلاس روسای کل گمرکات کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه در فیجی بسر می برد در حاشیه اجلاس مذکور با رییس کل گمرک ژاپن که اخیرا به این سمت منصوب شده است دیدار کرد .

در این دیدار طرفین بر تسریع بر انجام مراحل امضای موافقت نامه همکاری های گمرکی که از سال گذشته و پس از دیدار روسای کل گمرکات وقت ایران و ژاپن در دست اقدام بوده است، تاکید کردند .

رئیس کل گمرک ژاپن نیز در این دیدار از حمایت وزیر اموراقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک کشورمان از نامزدی کونیو میکوریا دبیر کل سازمان جهانی گمرک در انتخابات آتی که مقرر است در خرداد ماه سال جاری در بروکسل در جریان برگزاری شورای سازمان جهانی گمرک انجام پذیرد تشکر و قدردانی کرد.