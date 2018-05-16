پیش بینی وزش باد شدید در خراسان جنوبی/سیلاب در راه است

علیرضا خندان رو در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی هوای استان در ۲۴ ساعت آینده بیان کرد: رگبار و رعد و برق و برخورد صاعقه برای ۲۴ ساعت آینده هوای استان را پیشبینی میکنیم.
وی از وزش باد شدید لحظهای خبر داد و گفت: همچنین بارش باران، تگرگ، جاری شدن روان آب و وقوع سیلاب را تا پنجشنبهشب در استان پیشبینی میکنیم.
خندان رو بیان کرد: به مردم به خصوص دامداران توصیه میشود از اتراق و قرار گرفتن در مسیر رودخانهها جلوگیری کنند تا شاهد بروز اتفاقات ناگواری نباشیم.
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین دمای هوای استان نسبت بهروز گذشته بین سه تا شش درجه کاهش خواهد داشت.
وی با اشاره به میزان بارندگیها طی ۲۴ ساعت گذشته بیان کرد: انارستانک فردوس با ۲۲ میلیمتر بارندگی بیشترین حجم بارشها را داشته است.
خندان رو بیان کرد: همچنین میزان بارندگیها در قاین شش میلیمتر، حاجیآباد پنج میلیمتر، بشرویه ۱۷ میلیمتر و درمیان دو میلیمتر بوده است.
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی افزود: میزان بارشها در شهرستانهای بیرجند، طبس و سرایان ناچیز بوده است.
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