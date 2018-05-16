نجمه آبتین: کاری نکنید تیروکمان ایران دوباره تعلیق شود

نجمه آبتین در گفتگو با خبرنگار مهر و در واکنش به این موضوع که گفته می شود از طرف فدراسیون جهانی تیر و کمان به برخی از اهالی تیر و کمان ایران و از جمله وی ایمیلی برای پیگیری حواشی اخیر و انتخابات هفته گذشته ارسال شده است، گفت: من فکر می کنم مطرح شدن این صحبت ها از طرف افراد داخلی است که نمی خواهند روزهای خوب تیر و کمان را ببینند.

وی افزود: نمی دانم افرادی که چنین صحبت هایی را مطرح می کنند از کجا می دانند به ایمیل شخصی من و یا هر فرد دیگری مطلبی ارسال شده است. اصلا نمی دانم بر چه اساس و به چه حسابی این صحبت ها را مطرح می کنند! شخصا از طرح این صحبت ها و شنیدن آنها به هم ریخته ام.

ملی پوش پیشین تیر و کمان ایران که در کادر فنی تیم ملی نیز حضور دارد، تصریح کرد: کارهایی که بعضاً از داخل انجام می شود اصلاً به نفع تیر و کمان نیست آن هم در این شرایطی که مسابقات جهانی و بازی های آسیایی را در پیش داریم. یادمان باشد که چند سال پیش به خاطر این اقدامات تیر و کمان ایران تعلیق شد. این افراد می خواهند دوباره تعلیق تیر و کمان ایران را ببینند؟

آبتین با اشاره به وضعیت این روزهای تیم ملی تیر و کمان و اینکه ملی پوشان این روزها در کمپ ترکیه حضور دارند و بعد از آن هم باید در مرحله دوم مسابقات جام جهانی شرکت کنند، اظهار داشت: خوشبختانه ملی پوشان در وضعیت خوبی به سر می برند. همه از آمادگی نسبی برخوردارند و برنامه های پیش بینی شده برای اردوها و حضور در مسابقات هم به تدریج در حال اجرا است. کمک کنید آرامش فعلی حفظ شود نه اینکه عامل تخریب باشیم.

وی در ادامه و با یادآوری اینکه حضور سرمربی کره ای نتیجه ای خیلی خوبی برای تیر و کمان ایران داشته است، افزود: خیلی ها تصور می کنند که تیر و کمان رشته ساده ای است اما برخلاف ظاهرش بسیار هم سنگین است. فعالیت در این رشته قدرت و تمرکز زیادی نیاز دارد. ورزشکاران کشورهایی مثل کره جنوبی، چین و آمریکا که مدال آور هستند، از ۹ - ۱۰ سالگی فعالیت در این رشته را آغاز می کنند و طبیعی است وقتی به سن ۲۱-۲۲ سالگی می رسند، مدال آور می شوند.

مربی تیر و کمان ایران خاطرنشان کرد: این در حالی است که در ایران تیر و کمان تاحدی نوپا است و ما نسبت به خیلی از کشورها پیشینه زیادی نداریم. ۱۵ سال است که فدراسیون‌مان راه اندازی شده است. البته از چهار سال پیش که تیم نونهالان تشکیل شد، گام خیلی بلندی در جهت پشتوانه سازی برداشته شد. در حال حاضر جوانان ما در وضعیت خوبی قرار دارند و به همین دلیل در دو بخش دختران و پسران توانستیم سهمیه المپیک آرژانتین را بگیریم.

آبتین تأکید کرد: در تیم ملی جوان گرایی محسوسی ایجاد شده است. در بخش بانوان هم پیشرفت خوبی داشتیم. امیدوارم مجموع این حرکت ها منجر به این شود که بتوانیم در مسابقات پیش رو عملکرد بهتری داشته باشیم.

ملی پوش پیشین تیر و کمان در پایان با بیان اینکه به خاطر طولانی بودن برنامه تیم ملی در ترکیه، با این تیم در کمپ تمرینی مورد نظر شرکت نکرد، گفت: میلاد وزیری بعد از اتمام اردوی تیم ملی در ترکیه به ترکیب تیم ملحق می شود بعد از آن با انسجام بیشتر، پیگیر تمرین ها خواهیم بود.