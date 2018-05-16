به گزارش خبرنگار مهر، عیسی قبادی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست دفاتر تسهیل گری استان البرز، اظهار کرد: این نشست بهمنظور افتتاح دفاتر تسهیل گری استان برگزارشده است.
وی در ادامه ایجاد دفاتر تسهیل گری را یکی از مهمترین اقدامات دولت برای کاهش بافتهای فرسوده اعلام کرد و افزود: درصدد هستیم در پایان عملیات این طرح شاهد نوسازی بافتهای فرسوده استان باشیم.
قبادی بابیان اینکه آسیبهای اجتماعی چون بزهکاری، سرقت و غیره در مناطق حاشیهای رخ میدهد، گفت: باید در سیاستگذاریهای خود تغییر ایجاد کنیم و توجه بیشتری به این مناطق داشته باشیم.
وی یکی از برنامههای مهم سال جاری را کاهش آسیبهای اجتماعی در کالبد شهری دانست و گفت: متأسفانه فرصتها را ازدستدادهایم، باید این آسیبها را پیش از آنکه غیرقابلحل شوند، حل کنیم.
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری البرز بابیان اینکه آسیبهای اجتماعی تصویری از عملکرد و مدیریت خود ماست، گفت: این آسیبها نشاندهنده ناکارآمدی مدیریتی در حوزههای اجتماعی و سیاسی است.
وی بابیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز ۱۰ منطقه از کرج را بهعنوان پایگاههای فرهنگی به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: این سازمان برنامههای مختلفی برای کاهش آسیبهای اجتماعی در سطح استان برگزار میکند.
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