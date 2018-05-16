آنکارا خواستار خروج کنسول اسرائیل از ترکیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، وزارت خارجه ترکیه از کنسول اسرائیل در شهر استانبول خواسته که این کشور را ترک کند اما بعد از مدتی می‌تواند به ترکیه بازگردد.

این در حالی است که روز گذشته وزارت خارجه ترکیه سفیر رژیم صهیونیستی در آنکارا را احضار کرده و ضمن اعتراض شدید به کشتار مردم غزه در مناطق مرزی، از او خواست این کشور را ترک کند.

ترکیه عصر روز دوشنبه، سفیر خود را از اسرائیل برای «مشورت» به آنکارا فراخواند.

در واکنش به این اقدام آنکارا، تل آویو کنسول ترکیه در بیت المقدس را به وزارت خارجه احضار کرد و از او خواست تا اطلاع ثانوی کشور را ترک کند.

رژیم صهیونیستی از اقدام خود در مرز غزه در به شهادت رساندن دست کم ۶۰ فلسطینی در روز دوشنبه، است.