فعالان اکوسیستم نوآوری و تیم های استارتاپی گردهم آمدند

به گزارش خبرگزای مهر، اولین جشن خانه‌ نوآوری توسط اهالی خانه نوآوری و با حضور جمع بزرگی از سرمایه­ گذاران و فعالان اکوسیستم نوآوری به منظور رونمایی از فعالیت‌های خانه‌ نوآوری و معرفی تیم‌های استارتاپی آن به مخاطبان در دانشگاه خاتم برگزار شد.

در حال حاضر بیش از ۴۰ کارآموز در خانه نوآوری حضور یافته که برخی از آنان جذب استارتاپ‌ها و برخی دیگر جذب ستاد خانه نوآوری شدند. همچنین ۱۱ استارتاپ در این مجموعه مستقر شده و بیش از ۱۵ دورهمی کارآفرینی از اواسط تابستان با همکاری خانه نوآوری برگزار شده است.

در این مراسم استارتاپ‌های اکسیر، برناشو، سنجمان، پشتیبان وردپرس و بونس با توضیح طرح خلاقانۀ خود، نسبت به معرفی مدل درآمدزایی، دستاوردها و سرمایۀ مورد نیاز برای توسعۀ کسب‌وکارشان اقدام کردند.