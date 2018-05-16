فعالان اکوسیستم نوآوری و تیم های استارتاپی گردهم آمدند

به گزارش خبرگزای مهر، اولین جشن خانه نوآوری توسط اهالی خانه نوآوری و با حضور جمع بزرگی از سرمایه گذاران و فعالان اکوسیستم نوآوری به منظور رونمایی از فعالیتهای خانه نوآوری و معرفی تیمهای استارتاپی آن به مخاطبان در دانشگاه خاتم برگزار شد.
در حال حاضر بیش از ۴۰ کارآموز در خانه نوآوری حضور یافته که برخی از آنان جذب استارتاپها و برخی دیگر جذب ستاد خانه نوآوری شدند. همچنین ۱۱ استارتاپ در این مجموعه مستقر شده و بیش از ۱۵ دورهمی کارآفرینی از اواسط تابستان با همکاری خانه نوآوری برگزار شده است.
در این مراسم استارتاپهای اکسیر، برناشو، سنجمان، پشتیبان وردپرس و بونس با توضیح طرح خلاقانۀ خود، نسبت به معرفی مدل درآمدزایی، دستاوردها و سرمایۀ مورد نیاز برای توسعۀ کسبوکارشان اقدام کردند.
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