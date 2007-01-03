تشکیل دوره های ضمن خدمت فرهنگیان بر اساس نیاز سنجی ها نیست

کیومرث امجدیان با اعلام این نکته به خبرنگار مهر ، تاکید کرد: در زمینه دوره های ضمن خدمت ویژه معلمان ، به طراحی استاندارد سازی دانش و مهارت آموزگاران نیازمندیم.

کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در دنیای امروز به کارکنان یک دستگاه یا کارگاه "سرمایه های انسانی" گفته می شود اما متاسفانه در دستگاهی با ماهیت آموزشی و تربیتی فرهنگیان ، گاه به این افراد مانند ابزار نگریسته می شود.

وی با تاکید بر اثر تخریبی این نوع نگاه ها گفت: دارا بودن دانش و مهارت زیاد از ویژگی های انکار ناپذیر معلمان است اما این امر نیازمند آموزش هایی در سطح کلان است.

امجدیان یادآور شد: آموزش های قبل ازتدریس ، تناسب رشته تحصیلی و تدریس (تخصص در تدریس) باید مکمل کلاس های ضمن خدمت فرهنگیان باشد.

وی افزود: "توجه نکردن به تخصص معلمان و به کارگیری معلم شیمی به جای تاریخ و... ، لطمه های جبران ناپذیری بر نظام تعلیم و تربیت وارد می سازد. همچنین تعدادی از معلمان متخصص با شیوه های تعامل با دانش آموزان ، انتقال مفاهیم و... آشنا نیستند. از همین جهت نیازمند آموزش های عمومی قبل و پس از خدمت معلمان هستیم."

امجدیان ، فرهنگیان را منبع تغییر جامعه امروز و فردا دانست و ادامه داد: آموزش به فرهنگیان در صورت نیازسنجی درست ، می تواند راه کار تغییرات درست اجتماع امروز باشد.