به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جمعی از دانشجویان و اقشار مختلف مردم در واکنش به انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف، با تجمع در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا، ضمن حمایت از مقاومت فلسطینیان در برابر رژیم صهیونیستی، اعتراض خود را به انتقال سفارتخانه آمریکا به بیت المقدس اعلام کردند.
گفتنی است، برخی از دانشجویان در این تجمع با در دست داشتن پرچمهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» به اعتراض علیه سیاست های خصمانه آمریکا پرداختند.
با شعار «از قدس بیرونت میکنیم» برگزار شد؛
تجمع مردمی در اعتراض به کشتار فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی
جمعی از دانشجویان و اقشار مختلف مردم صبح امروز(چهارشنبه) با حضور در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا، در اعتراض به کشتار وحشیانه فلسطینیان توسط صهیونیستها تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جمعی از دانشجویان و اقشار مختلف مردم در واکنش به انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف، با تجمع در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا، ضمن حمایت از مقاومت فلسطینیان در برابر رژیم صهیونیستی، اعتراض خود را به انتقال سفارتخانه آمریکا به بیت المقدس اعلام کردند.
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