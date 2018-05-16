تجمع مردمی در اعتراض به کشتار فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جمعی از دانشجویان و اقشار مختلف مردم در واکنش به انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف، با تجمع در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا، ضمن حمایت از مقاومت فلسطینیان در برابر رژیم صهیونیستی، اعتراض خود را به انتقال سفارتخانه آمریکا به بیت المقدس اعلام کردند.



گفتنی است، برخی از دانشجویان در این تجمع با در دست داشتن پرچم‌های «مرگ‌ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» به اعتراض علیه سیاست های خصمانه آمریکا پرداختند.