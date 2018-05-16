به گزارش خبرگزاری مهر، سری دوم مجموعه مستند «دست آفریده‌ها» در شهرهایی چون قزوین، کردستان، کرمانشاه، همدان، قم، گلستان، چهارمحال و بختیاری و اردبیل ضبط شده است.

در مجموعه مستند «دست آفریده‌ها» ۱۴ فیلمساز از جمله کامیار فاروقی، عباس اردکانی، بهروز داوودی، آرش رخشا، فرزاد حبیب زاده، رضا حیدری پناه، آرش یعقوبی، سعید ریاحی فر، حمید قدرتی، رایا نصیری، سپیده برنجی، رها رضوی، فریده شاه سوارانی و مریم محمدی به عنوان کارگردان حضور دارند.

در این مستند به ترتیب چهار فیلم در استان‌های کرمانشاه با موضوعات مختلفی از جمله (گلیم بافی، چاقو و ادوات فلزی، گیوه بافی، نمدمالی)، ۵ فیلم در اردبیل (جاجیم بافی، ملیله سازی نقره، ورنی بافی، خراطی و سراجی سنتی)، ۳ فیلم در همدان (سفال لالجین، سراجی سنتی، منبت ملایر و تویسرکان)، ۳ فیلم در قم (تراش سنگ‌های قیمتی ونیمه قیمتی، خرمهره سازی، طراحی سنتی «نقشه فرش»)، ۴ فیلم در چهارمحال و بختیاری (نمدمالی، لباس محلی، قفل سازی چالشتور سازی، رنگرزی سنتی)، ۳ فیلم در کردستان (نازک کاری، شال بافی، گیوه بافی)، ۳ فیلم در گلستان (زیورآلات ترکمن، نمد مالی قزلباش، جاجیم بافی) و در نهایت ۴ فیلم در قزوین (پن بافی، زره بافی، سبد بافی، تراش شیشه، نقاشی روی چوب) تولید شده است.

مجموعه مستند «دست آفریده‌ها» به تهیه کنندگی داود سماواتی یار که برای پخش از شبکه دو سیما آماده شده در اردیبهشت ماه رونمایی خواهد شد.

سری اول این مجموعه مستند خرداد ماه سال ۹۵ از شبکه یک سیما روی آنتن رفت.