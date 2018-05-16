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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۳۵

نادر برهانی مرند دبیر سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر شد

نادر برهانی مرند دبیر سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر شد

نادربرهانی مرند نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر از سوی شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی به عنوان دبیر سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، در متن این حکم آمده است:

«هنرمند ارجمند

جناب آقای  نادر برهانی مرند

جشنواره بین المللی تئاتر فجربه عنوان بزرگترین رویداد تئاتر کشور واجد شأن و جایگاه ویژه ای است که بی گمان صیانت از این جایگاه و ارتقا آن بر متولیان و دست اندرکاران این اتفاق بزرگ هنری لازم و ضروری است.

به موجب این حکم و نظر به تجربه و تخصص جنابعالی و با تأیید شورای سیاست گذاری به عنوان «دبیر سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر» منصوب می شوید.

امید که با درایت و تعهدی که از شما سراغ داریم و با به کارگیری نظرات و مشاوره های ارزنده هنرمندان و صاحبنظران تئاتر کشور در برگزاری هرچه شایسته تر این جشنواره کوشا باشید. در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی انتظار می رود برنامه ریزی و اجرای بخش های مختلف در چارچوب آیین نامه مصوب جشنواره بین المللی تئاتر فجر و با توجه ویژه به اهداف و چشم انداز این رویداد معظم و پایبندی به مصوبات شورای سیاست گذاری صورت پذیرد.

پیروزی و سربلندی تان را از پروردگار مهربان آرزومندم.

 شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی»

کد مطلب 4298381

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