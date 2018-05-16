«شهاب» به مقطع متوسطه اول راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در چهارمین همایش معماران تعلیم و تربیت استان سمنان، اظهار داشت: طرح شهاب پیش از این تنها در مقطع ابتدایی و از پایه چهارم تحصیلی اجرا می‌شد.

وی با اشاره اینکه طرح ملی شهاب با پیشنهاد بنیاد ملی نخبگان در مدارس ابتدایی کشور در حال اجراست، افزود: این طرح از چندین سال قبل و به منظور توجه به استعدادهای متنوع دانش‌آموزان از پایه چهارم ابتدایی در مدارس ابتدایی اجرا می‌شود.

حکیم‌زاده با اشاره به مهم‌ترین کارکردهای طرح ملی شهاب در مدارس کشور، تصریح کرد: این طرح ابزاری مناسب برای شناسایی استعدادهای متنوع دانش‌آموزان دوره ابتدایی است.

وی از اجرای این طرح در دوره متوسطه اول خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا اجرای آن در این مقطع تحصیلی نیز بتواند استعدادهای دانش‌آموزان را شکوفا کند.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش از نحوه اجرای طرح ملی شهاب در مدارس ابتدایی کشور ابراز رضایت کرد.