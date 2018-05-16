عضویت ۴۵ هزارنفر از اساتید در ۷۲۰ کانون بسیج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، مراسم معارفه رئیس جدید بسیج اساتید دانشگاه شهید بهشتی و تکریم علی اکبر متکان رئیس سابق بسیج اساتید این دانشگاه با حضور سید حسن صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی و اعضای هیات رئیسه دانشگاه برگزار شد.

احمد نادری عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران و معاون منابع انسانی سازمان بسیج اساتید در این مراسم با اشاره به تغییر رویکرد در سازمان بسیج اساتید گفت: تا به امروز بیشترین سیاست‌ها و برنامه‌های بسیج اساتید در دانشگاه‌ها بر فعالیت‌های فوق‌برنامه متمرکز بود اما در آغاز دهه چهارم انقلاب این سئوال مطرح شد که نسبت بسیج اساتید با مشکلات مردم و جامعه چیست؟ به دنبال پاسخگویی به این سؤال بنیادین، سیاست‌گذاری‌های جدید در این ساختار و سازمان بسیج صورت گرفت.

معاون منابع انسانی سازمان بسیج اساتید در ادامه افزود: در حال حاضر بالغ‌ بر ۷۲۰ کانون بسیج اساتید در سراسر کشور فعالیت دارند و شبکه وسیعی از اساتید شامل ۴۵ هزار عضو هیات‌علمی عضو این سازمان هستند.

وی ادامه داد: با پشتوانه این ظرفیت عظیم «اندیشکده های راهبردی» در سه سطح استانی، ملی و حاکمیتی راه‌اندازی شد؛ این اندیشکده ها راهبردهای کلان را به مسئولین کشور ارائه می دهند.

نادری به تأسیس «اندیشکده اقلیم و آمایش سرزمین» در دانشگاه شهید بهشتی اشاره کرد و افزود: دانشگاه شهید بهشتی با برخورداری از سرمایه انسانی متخصص، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های قابل‌توجه و درخور، گنجایش راه‌اندازی اندیشکده های دیگر را نیز دارد که امیدوارم با مساعدت و همراهی ریاست دانشگاه شهید بهشتی، این مهم محقق شود.