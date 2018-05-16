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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۰۴

عضویت ۴۵ هزارنفر از اساتید در ۷۲۰ کانون بسیج

عضویت ۴۵ هزارنفر از اساتید در ۷۲۰ کانون بسیج

معاون منابع انسانی سازمان بسیج اساتید گفت: در حال حاضر بالغ‌ بر ۷۲۰ کانون بسیج اساتید در سراسر کشور فعالیت دارند و شبکه وسیعی از اساتید شامل ۴۵ هزار عضو هیات‌علمی عضو این سازمان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، مراسم معارفه رئیس جدید بسیج اساتید دانشگاه شهید بهشتی و تکریم علی اکبر متکان رئیس سابق بسیج اساتید این دانشگاه با حضور سید حسن صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی  و اعضای هیات رئیسه دانشگاه برگزار شد.

احمد نادری عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران و معاون منابع انسانی سازمان بسیج اساتید در این مراسم با اشاره به تغییر رویکرد در سازمان بسیج اساتید گفت: تا به امروز بیشترین سیاست‌ها و برنامه‌های بسیج اساتید در دانشگاه‌ها بر فعالیت‌های فوق‌برنامه متمرکز بود اما در آغاز دهه چهارم انقلاب این سئوال مطرح شد که نسبت بسیج اساتید  با مشکلات مردم و جامعه چیست؟ به دنبال پاسخگویی به این سؤال بنیادین، سیاست‌گذاری‌های جدید در این ساختار و سازمان بسیج صورت گرفت.

معاون منابع انسانی سازمان بسیج اساتید در ادامه افزود: در حال حاضر بالغ‌ بر ۷۲۰ کانون بسیج اساتید در سراسر کشور فعالیت دارند و شبکه وسیعی از اساتید شامل ۴۵ هزار عضو هیات‌علمی عضو این سازمان هستند.

وی ادامه داد: با پشتوانه این ظرفیت عظیم «اندیشکده های راهبردی» در سه سطح استانی، ملی و حاکمیتی راه‌اندازی شد؛ این اندیشکده ها راهبردهای کلان را به مسئولین کشور ارائه می دهند.

نادری به تأسیس «اندیشکده اقلیم و آمایش سرزمین» در دانشگاه شهید بهشتی اشاره کرد و افزود: دانشگاه شهید بهشتی با برخورداری از سرمایه انسانی متخصص، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های قابل‌توجه و درخور، گنجایش راه‌اندازی اندیشکده های دیگر را نیز دارد که امیدوارم با مساعدت و همراهی ریاست دانشگاه شهید بهشتی، این مهم محقق شود.

کد مطلب 4298387
زهرا سیفی

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