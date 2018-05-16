به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس، سوال ملی علی مطهری نماینده مردم تهران از سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص علت عدم اجرای قانون منع استفاده از الفاظ و کلمات بیگانه در دستور کار قرار گرفت و پس از اظهارات نماینده سوال کننده و توضیحات وزیر، به علت قانع نشدن مطهری از توضیحات صالحی، سوال و پاسخ آن به رای گذاشته شد و مجلس از پاسخ های وزیر قانع نشد.

علی مطهری نماینده مردم تهران و نایب رئیس دوم مجلس در طرح سوال خود با اشاره به سهل انگاری در اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی و الفاظ بیگانه، خاطرنشان کرد: بکارگیری کلمات بیگانه در فروشگاه ها و رستوران ها و حتی در بسته بندی کالاها شدت گرفته و زبان و فرهنگ فارسی را در معرض آسیب قرار داده است.

وی افزود: البته رسانه ملی هم که این قانون را رعایت نمی کند و اداره ثبت شرکت ها که این اسامی را ثبت می کنند، مسئولیت دارند اما مسئول اجرای این قانون وزارت ارشاد است.

به گفته نماینده مردم تهران، تجربه نشان داده است که کشورهایی که از زبان ملی خود فاصله گرفته اند، به تدریج از فرهنگ ملی و دینی خود نیز فاصله می گیرند.

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با به جا دانستن این دغدغه از تشکیل دبیرخانه و کارگروه پاسداشت زبان فارسی در وزارت ارشاد خبر داد و گفت: بانک اطلاعاتی واژگان مجاز و غیرمجاز با کمک فرهنگستان زبان و ادب فارسی تهیه شده تا این مسیر را با سرعت و دقت طی کنیم.

وی همچنین از تهیه و تصویب دستورالعمل متن و طرح تابلوهای سردر اماکن خبر داد و افزود: این دستورالعمل هم اکنون آماده ابلاغ است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از راه اندازی سامانه سردر اصناف به صورت آزمایشی و فعالیت رسمی آن از خردادماه خبر داد و گفت: متقاضیان اصناف مختلف در این سامانه ثبت نام می کنند و اگر نامی که درخواست می کنند با قانون منطبق نباشد، امکان ثبت نخواهند داشت.

وی با تاکید بر اینکه این مسئله یک موضوع بین دستگاهی است، بر پیگیری جدی تر این مسئله در آینده تاکید کرد.

در نهایت علی مطهری نماینده تهران با بیان اینکه هیچ اقدام عملی تاکنون مشاهده نشده، اعلام کرد که از پاسخ های وزیر قانع نشده است.

به این ترتیب، سوال نماینده و پاسخ وزیر به رای گذاشته شد که مجلس با ۱۱۷ رای موافق، ۴۷ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن ضمن وارد دانستن سوال مطهری، پاسخ های وزیر را قانع کننده تشخیص ندادند و به این ترتیب نخستین کارت زرد به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داده شد.