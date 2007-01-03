با وجود تمام مشکلات مس را شکست می دهیم

اصغر رحیمی سرمربی تیم تکواندو پاس در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: از ابتدای سال تاکنون حتی یک بازی هم نبوده که ما بتوانیم تمام نفرات خود را به طور کامل در اختیار اشته باشیم. برخی نفرات تیم آسیب دیده هستند و ما نمی توانیم ازآنها استفاده کنیم. مهدیزاده به دلیل عمل جراحی 45 روز از تمرینات دور است. غلام زاده هنوز به طور کامل بهبود نیافته ، تاجیک هم شرایط مشابهی دارد. با این شرایط باید تیم خود را ارنج کنیم که کارکمی سخت است.

وی در مورد بازی روز جمعه برابر مس کرمان گفت: این تیم را کاملا می شناسم ، شاخص ترین نفرات آنها بهزاد خداداد و هادی ساعی هستند که در این وضعیت از آمادگی لازم برخوردار نیستند و بعد از دوحه تمرینات خوبی نداشته اند. با تغییراتی که در چند وزن خواهیم داشت به امید خدا حریف را با شکست بدرقه می کنیم.

سرمربی پاس در پایان گفت: قبلا هم گفته ام کار خود را برای تکرار عنوان قهرمانی بیش از پیش سخت کرده ایم و دیگرحق کوچکترین اشتباه را نداریم. باید تا پایان لیگ با قدرت به میدان رفته و حریفان را شکست دهیم.