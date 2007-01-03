۱۳ دی ۱۳۸۵، ۱۵:۵۸

سرمربی تیم تکواندو پاس در گفتگو با مهر :

با وجود تمام مشکلات مس را شکست می دهیم

شکست هفته گذشته تیم تکواندو پاس برابر دانشگاه آزاد موقعیت این تیم را برای تکرار عنوان قهرمانی به خطر انداخت.

اصغر رحیمی سرمربی تیم تکواندو پاس در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: از ابتدای سال تاکنون حتی یک بازی هم نبوده که ما بتوانیم تمام نفرات خود را به طور کامل در اختیار اشته باشیم. برخی نفرات تیم آسیب دیده هستند و ما نمی توانیم ازآنها استفاده کنیم. مهدیزاده به دلیل عمل جراحی 45 روز از تمرینات دور است. غلام زاده هنوز به طور کامل بهبود نیافته ، تاجیک هم شرایط مشابهی دارد. با این شرایط باید تیم خود را ارنج کنیم که کارکمی سخت است.

وی در مورد بازی روز جمعه برابر مس کرمان گفت: این تیم را کاملا می شناسم ، شاخص ترین نفرات آنها بهزاد خداداد و هادی ساعی هستند که در این وضعیت از آمادگی لازم برخوردار نیستند و بعد از دوحه تمرینات خوبی نداشته اند. با تغییراتی که در چند وزن خواهیم داشت به امید خدا حریف را با شکست بدرقه می کنیم.

سرمربی پاس در پایان گفت: قبلا هم گفته ام کار خود را برای تکرار عنوان قهرمانی بیش از پیش سخت کرده ایم و دیگرحق کوچکترین اشتباه را نداریم. باید تا پایان لیگ با قدرت به میدان رفته و حریفان را شکست دهیم.

کد مطلب 429841

