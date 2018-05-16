به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه علنی امروز(چهارشنبه) مجلس و در پاسخ به سؤال ملی علی مطهری نماینده مردم تهران در خصوص علت عدم اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی و الفاظ بیگانه، از تشکیل دبیرخانه و کارگروه پاسداشت زبان فارسی در این وزارتخانه خبر داد و اظهار داشت: تاکنون ۸ جلسه در این دبیرخانه برگزار شده است.
وی افزود: علاوه بر این، بانک اطلاعاتی واژگان مجاز و غیرمجاز را نیز با کمک فرهنگستان زبان و ادب فارسی تهیه کردهایم تا این مسیر را با دقت و سرعت پیش ببریم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از تهیه و تصویب دستورالعمل متن و طرح تابلوهای سردر اماکن خبر داد و گفت: این دستورالعمل که با مشورت صاحبنظران تهیه شده، هماکنون آماده ابلاغ است.
صالحی ادامه داد: سامانه سردر اصناف نیز ۶ ماه است که به صورت آزمایشی فعالیت میکند و از خرداد ماه امسال در سراسر کشور اجرایی میشود؛ متقاضیان اصناف مختلف در این سامانه ثبتنام میکنند و اگر نامی که درخواست میکنند، با قانون متناسب نباشد، پیشنهادشان ثبت نخواهد داشت.
وی افزود: با این روش کنترل هوشمند اسامی بیگانه در فضاهای مجازی و سامانه اتفاق میافتد و دیگر لازم نیست نیروی انتظامی، واحد به واحد مراجعه کرده و ببیند که آیا قانون رعایت میشود یا خیر.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در عین حال از ارسال ۶۸۰ اخطاریه برای واحدهای صنفی و ۵۹۶ نامه به نیروی انتظامی در راستای اقدامات نظارتی اجرای این قانون خبر داد و گفت: این مسئله، یک مسئله تکدستگاهی نیست، بلکه دستگاههای مختلف با آن ارتباط دارند، لذا در اصلاح آئیننامه، هماهنگی دستگاهی مد نظر قرار گرفته است.
صالحی تأکید کرد: با جدیت این مسئله را دنبال کردهایم و دنبال میکنیم، چرا که پاسداشت زبان و هویت ملی ما در این است که اجزای بصری جامعه نیز در این جهت قرار گیرد.
نظر شما