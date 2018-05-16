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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۵۸

تسلط کامل ارتش سوریه بر «الحجر الاسود» در جنوب دمشق

تسلط کامل ارتش سوریه بر «الحجر الاسود» در جنوب دمشق

منابع خبری سوری اعلام کردند که ارتش این کشور موفق شده است «الحجر الاسود» مهمترین مقر داعش در جنوب دمشق را به کنترل خود درآورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، ارتش سوریه در ادامه عملیات پاکسازی جنوب دمشق دستاورد بسیار مهمی کسب کرد.

روزنامه الوطن سوریه به نقل از منابع میدانی گزارش داد که ارتش این کشور موفق شده است کنترل کامل  منطقه «الحجر الاسود» در جنوب دمشق را به دست گیرد.

این منابع اعلام کردند ارتش سوریه به همراه نیروهای هم پیمان خود توانست در جنوب دمشق پیشروی داشته باشد و تروریستهای داعش را مجبور به عقب نشینی از «الجزیره» در الحجر الاسود کند.

الجزیره منطقه ای است که در آن تراکم ساختمانی بالایی مشاهده میشود و به همین دلیل پیشروی ارتش سوریه در این منطقه کُند است.

منطقه الجزیره آخرین منطقه‌ای بود که در شمال غرب الحجر الاسود مقر تروریستهای داعش به شمار می رفت و با این پیشروی کنترل کامل این منطقه را به دست گرفت.

ناظران می گویند که تسلط ارتش سوریه بر مقر اصلی داعش در جنوب دمشق قطعا سبب فروپاشی این گروه در سایر مناطقی خواهد شد که در آن حضور دارند.

کد مطلب 4298420

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