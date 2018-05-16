به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ستوده صبح چهارشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر به میزبانی دیر با اشاره به تدوین سند عمرانی سال ٩٧ استان بوشهر اظهار داشت: بر اساس این سند تا امروز ١٢۴ پروژه با اعتبار ۴١٠ میلیارد تومان برای افتتاح در دهه فجر پیش بینی کردیم.

وی بیان کرد: تمرکز پروژه های عمرانی را به طرح های نیمه تمام گذاشتیم در دیر می توان به طرح مخزن آب ١٠ هزار مترمکعبی و جاده میانی برای اتصال بخش مرکزی به آبدان است که مقرر شده تا هفته دولت افتتاح شود.

معاون استاندار بوشهر در ارتباط با برنامه پایش و نظارت و اعتبارات شهرداری ها گفت: در این بخش برنامه ما این است که از اختصاص اعتبار ارزش افزوده برای حقوق و مزایا جلوگیری کرده و این اعتبارات را به طرح های عکرانی در شهرداری ها با هدف شادابی در شهرداری ها اختصاص دهیم.

ستوده در ارتباط با اسکله خورخان گفت: نحوه کار پیمانکار این طرح برای ما قابل پذیرش نیست و اداره کل شیلات ضمن نظارت بیشتر زمینه برای سرعت طرح را فراهم کنند.

معاون عمزانی استاندار بوشهر اظهار داشت: اولویت برای تعریف پروژه جدید توسعه زیرساخت ها و گردشگری است که زمینه اشتغال و درامدزایی و معیشت مردم مردم را هم فراهم می کند.

ستوده افزود: برنامه دیگری در حوزه عمرانی، فعال کردن مدیران عمرانی در شهرستانها است در این زمینه معاونان عمرانی فرماندار و مدیران شهرستانی باید بیش از پیش فعال شوند.