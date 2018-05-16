برگزاری۷ هزار ختم قرآن در صومعه سرا/۷۵ مبلغ و مبلغه اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت آذر افروز پیش ازظهر چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان صومعه سرا همانند سال های گذشته برای این ماه پر فیض و برکت برنامه های معنوی و قرآنی در نظر گرفته است.

وی با اشاره به اینکه با همکاری بنیاد شهید، سپاه، اوقاف و امور خیریه و فرهنگ و ارشاد اسلامی صومعه سرا در ایام ماه مبارک رمضان هفت هزار ختم قرآن به نیت شهدا برگزار می شود، افزود: در همین راستا کارت های ویژه ختم قرآن منتشر و در بین شهروندان صومعه سرایی توزیع می شود.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی صومعه سرا با بیان اینکه شهروندان بعد از ختم قرآن کارت ها را به اداره تبلیغات اسلامی تحویل می دهند تا به اسم خود ختم کننده و شهید مدنظر ثبت شود، گفت: محفل انس با قرآن کریم نیز در سطح موسسات قرآنی برگزار می شود.

وی در ادامه با اشاره اعزام مبلغ و مبلغه بومی و غیربومی نیز به مساجد شهرستان، خاطرنشان کرد: ۷۵ نفر مبلغ و مبلغه به مساجد شهری و روستایی شهرستان صومعه سرا در ایام مبارک رمضان اعزام می شوند.

فعالیت ۱۳۰ مسجد در این ماه مبارک رمضان در صومعه سرا

آذرافروز با بیان اینکه شهرستان صومعه سرا دارای ۲۳۰ مسجد است، تصریح کرد: با توجه به فصل زراعی در طول ایام ماه مبارک رمضان از این تعداد ۱۳۰ مسجد در سه بخش مرکزی، تولمات و گوراب زرمیخ فعال خواهند بود.

وی همچنین به فعال کردن هیئت های مذهبی شهرستان در ایام مبارک اشاره کرد و یادآورشد: حدود ۴۵ مداح برای مراسمات احیای و شبهای قدر به مساجد و هیئت های مذهبی شهرستان اعزام می شوند.

سرپرست تبلیغات اسلامی صومعه سرا فعال کردن موسسات قرآنی، اجرای برنامه های ویژه آموزشی، قرآنی و ترویج قرآن کریم و محفل انس با قرآن را از سایر برنامه های این اداره در طول ماه مبارک رمضان اعلام کرد.

وی با بیان اینکه امسال در راستای کاهش آسیب های اجتماعی از روحانیون و مبلغان خواسته شده تا طرح تبلیغی و دینی مرتبط با پیشگیری اولیه از اعتیاد را در بین الصلاتین در سطح مساجد اجرا کنند، افزود: حضور در راهپیمایی روز قدس، برپایی نماز عید فطر، برگزاری مراسم ۲۹ سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در سطح مساجد و هیئت های مذهبی بخش دیگری از برنامه های این اداره است.