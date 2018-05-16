لزوم حمایت ازشبکه سازی مدیریت بحران در تشکل های مردم نهاد کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، آرتیکاس اقبال امروز چهار شنبه در نشست هم اندیشی سازمان های مردم نهاد کردستان در سنندج با اشاره به اینکه دولت ها وجود سازمان های مردم نهاد را قبول دارند، گفت: اگر ضعف و مشکلی در راستای فعالیت سمن ها وجود داشته باشد ناشی از عدم اطلاع و آگاهی کارگزاران دولتی است.

وی سمن ها را کمک حال، مشاور رایگان و تسهیگرانی خوبی برای دولتمردان خواند و اظهارداشت: سیستم و حکومت مشکلی با سمن ها ندارد و چراکه اگر داشت قانونی دراین رابطه مصوب نمی کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان یکی از راه های توانمندسازی سمن ها را ارتباط بیشتر با دولت و ارائه نظرات کارشناسی بیشتر آنها خواند و اظهارداشت: با این اقدام کارگزاران دولتی ترغیب خواهند شد نظرات دقیق و خوب اعضای سسمن ها را بپذیرند.



اقبال بر به روز کردن و بازنگری فعالیت سمن ها تاکید کرد و افزود: سازمان های مردم نهاد اگر اطلاعات و برنامه های خود را به روز نکنند دچار مشکل خواهند شد و موفقیت های روزهای ابتدایی فعالیت آنهادیگر تکرار نخواهد شد.



وی با اشاره به اینکه دفتر مدیریت امور اجتماعی استانداری کردستان متولی شبکه سازی مدیریت بحران تشکل های مردم نهاد است، گفت: ما از این اقدام استقبال و حمایت می کنیم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان بیان کرد: انتظار داریم سمن ها در این راستا حضور و دقت لازم را داشته باشند و به مدیریت بحران استان که نیازمند فکر و ایده و حضور آنها در حوزه های مختلف است، کمک کنند.