روزنامه همشهری عامل ورشکستگی نشریات استانی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سوال نادر قاضی‌پور از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

در ابتدا صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وزارت فرهنگ حق اعطای مجوز به صورت انحصاری ندارد، هیات نظارت بر مطبوعات، مجوز مطبوعات را صادر می کند، این هیات در سال ۸۴ به روزنامه همشهری امتیاز انتشار سراسری داده ست.

وی با تاکید بر اینکه وزارت ارشاد مجری مجوزهاست گفت: مسیری که روزنامه همشهری در طی ۲۵ سال گذشته طی کرده مسیر قابل دفاعی است.

وی ادامه داد: روزنامه همشهری اعلام کرده متعلق به شرکت همشهری است و به علت ویژه نامه نیازمندی هایی که دارد خودگردان است و هزینه های خود را از درآمد خودش تامین می کند و از منابع شهرداری استفاده نمی کند.

وزیر ارشاد گفت: با این استدلال موارد متعددی از نشریات مجاز به توزیع کشوری شدند. اگر این استدلال مورد اشکال است می توان در هیات نظارت بر مطبوعات مطرح و به آن رسیدگی کرد.

در ادامه نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس اظهار داشت: ورود به حریم محلی فعالیت های نشریات استانی و بستن قرارداد های میلیاردی، تبلیغات استانی خارج از وظایف موسسه همشهری است.

وی با تاکید بر اینکه نظارت بر فضای رسانه ای کشور بر عهده وزارت ارشاد است، گفت: روزنامه همشهری کمر روزنامه ها و نشریات محلی در استان ها را شکسته است. چرا اجازه می دهید هزینه تبلیغات مردم شهرستان به جیب روزنامه تهران برود.

قاضی پور گفت: نشریات محلی در تامین هزینه های خود دچار مشکلات اساسی هستند و ورشکسته می باشند. تنها امید آنها به تبلیغات محلی است که به کام روزنامه تهرانی می رود.

نماینده ارومیه ادامه داد: روزنامه همشهری همچنین به کارکنان خود در شهرستان ها نیز رحم نمی کند و حق بیمه آنها را پرداخت نمی نماید. دستور دهید بررسی کنند که با چه روش هایی روزنامه همشهری پول مردم را می خورد و به نشریات محلی ضربه می زند.

وی خطاب به وزیر ارشاد گفت: از عدم حمایت شما از خبرنگاران مطلع هستیم. ضرب و شتم خبرنگاران در فرانسه را دیدیم آیا از آخرین وضعیت خبرنگاران ایرانی در فرانسه خبر دارید؟ آیا خبر دارید تحت بازجویی نهادهای امنیتی قرار دارند؟

وی اظهار داشت: اگر ادعا می کنید که روزنامه همشهری اساسنامه دارد چرا اساسنامه را اصلاح نمی کنید؟ نشریات محلی کمترین یارانه را دریافت می کنند، اجازه دهید روزنامه همشهری تنها در تهران چاپ و توزیع شود تا نشریات محلی از تبلیغات استانی استفاده کنند.

قاضی پور خطاب به وزیر ارشاد گفت: اگر هیچ کاره هستید استعفا بدهید. من سوال نکردم که چرا فرهنگستان ترک زبانان تشکیل نشده، اگر چنین سوالی را مطرح می کردم قطعا شما مقصر بودید، ۴۰ میلیون ترک در ایران زندگی می کنند اما شبکه سراسری و فرهنگستان نداریم.

وی خطاب به مطهری که پیش از قاضی پور سوالش در صحن مطرح شده بود، گفت: شما فارس بودید به همین خاطر سوال شما اول مطرح شد، من ترک بودم حق من را خوردند.

در پایان قاضی پور از رای گیری برای سوال از وزیر ارشاد انصراف داد و از وزیر خواست اسلام را در مجموعه اش اجرا کند.