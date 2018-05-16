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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۳۰

۱۵ خیمه معرفت همزمان با رمضان در یزد دایر می شود

۱۵ خیمه معرفت همزمان با رمضان در یزد دایر می شود

یزد – مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد گفت: ۱۵ خیمه معرفت همزمان با ماه مبارک رمضان در یزد دایر می شود.

حجت الاسلام حسین زارع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این طرح با هدف تبدیل بقاع متبرکه به قطب های فرهنگی و ترویج سبک زندگی اسلامی واجرای نیات وافقین درایام ماه مبارک رمضان برگزار می شود افزود: در این راستا ۱۵ خیمه معرفت در این استان دایر می شود.

وی با بیان اینکه بیش از هزار موقوفه مرتبط با ماه رمضان در استان وجود دارد اضافه کرد: طرح ضیافت الهی در بیش از۵۰بقعه و امامزاده متبرک استان درایام ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام زارع زاده  افزود: این طرح  با هدف تبدیل بقاع متبرکه به قطب های فرهنگی و ترویج سبک زندگی اسلامی واجرای نیات امینانه وافقین با حضور بیش از ۴۵مبلغ بومی و غیربومی همراه با برگزاری ۱۵خیمه معرفت درایام ماه مبارک رمضان برگزارخواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد گفت: وقفیات متنوعی مرتبط با ماه مبارک رمضان در این ایام  وجود دارد که مهمترین آن اطعام وافطار، مراسم روضه خوانی، تامین گلاب مساجد و روشنایی مساجد در ایام شب های ماه مبارک است این سازمان دراین ماه دو برنامه مهم  دارد یکی  مسئله موقوفات این ماه و دیگری برگزاری برنامه های متنوع در بقاع متبرکه است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه یزد با بیان اینکه برگزاری مراسم شب‌های قدر در امام‌زادگان و بقاع متبرکه از جمله برنامه‌های اصلی اداره اوقاف است، افزود: تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف از دیگر اقدامات ما است.

وی با بیان اینکه در ۲۹ امام‌زاده برگزاری محفل انس با قرآن را داریم، اظهار داشت: مراسم شب‌های قدر در ۴۲ امامزاده برگزار می‌شود و در ۲۲ امامزاده نیز جلسات تفسیر قرآن داریم.

حجت الاسلام زارع ‌زاده ادامه داد: در ۳۹ امامزاده ترتیل‌خوانی و جزخوانی قرآن برپا می‌شود و جشن سالروز میلاد امام حسن مجتبی علیه‌السلام در نیمه ماه مبارک رمضان هم در ۳۸ امامزاده برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4298466

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