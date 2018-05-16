تلاش برای جلوگیری از تخریب بناهای غیرمجاز ساوجبلاغ صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، احمد فاضلیان درباره حاشیه‌های تخریب یک ویلا در شهرستان ساوجبلاغ، گفت: دستگاه قضایی در راستای وظایف خود برای صیانت از اراضی ملی و حقوق بیت‌المال در طول سال دستورات متعددی را برای تخریب بناهای غیرمجاز صادر می‌کند که اقدام انجام‌شده در ساوجبلاغ نیز در این راستا بوده است.

وی در ادامه با تکذیب برخی اخبار در مورد رایزنی و تلاش مسئولان اجرایی استان و شهرستان برای جلوگیری از تخریب بناها، گفت: در مورد ساوجبلاغ چنین خبری صحت ندارد و مسئولان اجرایی استان در این زمینه تماسی با دادگستری استان نداشته و دخالتی در این مورد خاص به عمل نیاوردند.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز افزود: سوابق حاکی است که در تمامی موارد هماهنگی و تعامل بسیار مثبت و سازنده‌ای بین مجموعه دستگاه قضایی و اجرایی استان وجود دارد.