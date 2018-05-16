تخصیص ۵۰۰۰ میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان حمل و نقل

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالهاشم حسننیا در مراسم تحویل ۵۰۰ دستگاه مینیبوس نو در راستای اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و اشتغالزایی گفت: ۹۰ درصد حمل بار و مسافر کشور از طریق جادهها انجام میشود که نشان میدهد ایمنی حمل و نقل کشور با جادهها گره خورده است. از آنجایی که نوسازی ناوگان به افزایش ایمنی کمک شایانی خواهد کرد، این طرح را کلید زدهایم.
وی افزود: اگرچه طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر از چند سال قبل آغاز شده است، اما چند سالی بود که به نوسازی ناوگان مینیبوسرانی کمتر توجه شده بود، به همین دلیل در سال جاری اولویت را به نوسازی ناوگان مینیبوسرانی دادیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی، گردش مالی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای برای اجرای این طرح را ۵ هزار میلیارد تومان عنوان و اظهار کرد: با این اعتبار در نظر داریم ۲۰ هزار دستگاه خودروی حمل و نقل عمومی مسافری شامل اتوبوس، مینیبوس و سواری کرایه را با همکاری صندوق کارآفرینی امید و شرکتهای خودروساز داخلی نوسازی کنیم.
حسننیا با تأکید بر اینکه باید زیرساختهای جادهای نیز ارتقاء یابد، گفت: ۱۸ هزار کیلومتر شبکه آزادراهی و بزرگراهی داریم که باید طی دو سال آینده به ۲۰ هزار کیلومتر برسد.
وی خاطرنشان کرد: ۲۵۰ هزار دستگاه انواع خودروهای سنگین باری و مسافری در جادهها تردد دارند که باید نوسازی شوند.
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