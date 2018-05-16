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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۴۰

رئیس جهاد کشاورزی نهاوند خبر داد:

مبارزه با سن غلات در ۱۲ هزار هکتار از مزارع نهاوند

مبارزه با سن غلات در ۱۲ هزار هکتار از مزارع نهاوند

نهاوند- رئیس جهاد کشاورزی نهاوند از مبارزه با سن غلات در ۱۲ هزار هکتار از مزارع نهاوند خبر داد.

احمد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سطح زیر کشت گندم آبی شهرستان نهاوند در سال زراعی جاری ۱۲ هزار هکتار است.

وی بابیان اینکه در خصوص گندم دیم نیز ۷ هزار هکتار از مزارع زیر کشت هستند، گفت: کشت جو آبی و دیم نیز به ترتیب ۵ و ۷.۵ هزار هکتار از مزارع نهاوند را به خود اختصاص داده است.

رئیس جهاد کشاورزی نهاوند با اشاره به مبارزه با سن غلات در مزارع زیر کشت گندم و جو نهاوند، گفت: با توجه به همکاری کشاورزان شهرستان در راستای مبارزه با سن مادر ۱۲ هزار هکتار از مزارع شهرستان از وجود این آفت پاک‌سازی‌شده است.

وی بابیان اینکه کشاورزان در حال آماد سازی خود برای مقابله با پوره سن غلات (بچه‌سن) هستند، گفت: با توجه به همکاری کشاورزان طی سال گذشته سن زدگی در مزارع نداشتیم و عملکرد مثبتی در کمیت و کیفیت محصولات جمع‌آوری‌شده ثبت شد.

باقری ابراز امیدواری کرد: امسال نیز در حوزه کشت غلات همچون سال‌های گذشته موفق بوده و نهاوند عملکرد خوبی نسبت به سایر شهرستان‌ها داشته باشد.

کد مطلب 4298475

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