کشف ۳۹ کیلوگرم تریاک توسط مرزبانان خراسان شمالی 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قربانعلی داوطلب اظهار کرد: در پی اعلام خبری مبنی بر اینکه فردی با هویت معلوم در زمینه انتقال مقدار قابل توجهی مواد مخدر از نوع تریاک از استان های جنوبی به این استان فعالیت دارد بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

داوطلب با اشاره به اینکه ماموران عملیات خود را با بررسی مسیرهای مشکوک به تردد مظنون آغاز کردند، افزود: ماموران در نهایت با شناسایی فرد مظنون و تحت نظر قرار دادن آن، خودروی وی را در عملیاتی ناگهانی و غافلگیرانه در پلیس راه شهرستان «جوین» متوقف و برای بازرسی به پارکینگ منتقل کردند.

وی تصریح کرد: ماموران در بازرسی از خودروی متهم موفق به کشف تعداد چهار بسته مشکوک حاوی ۳۹ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک شدند.

فرمانده مرزبانی خراسان شمالی گفت: متهم پس از تشکیل پرونده به همراه مواد مکشوفه برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.