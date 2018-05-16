به گزارش خبرگزاری مهر، مهرالله رخشانی‌مهر رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در بیستمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان خوزستان اظهار کرد: برای توسعه یک کشور نباید به جاده‌ها، پل ها، زیرگذرها و روگذرها توجه کنیم بلکه باید به آموزش و پرورش و دانش‌آموزان آن جامعه توجه کنیم؛ کشوری توسعه یافته است که دانش‌آموزان آن توسعه یافته و خلاق باشند.

وی افزود: آموزش مناسب جز با گرامیداشت شأن و مقام معلم و همچنین فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب آموزشی برای دانش‌آموزان و معلمان محقق نمی‌شود.

رخشانی‌مهر با بیان اینکه من یک دانش‌آموز عشایری هستم و به نظرم امروز نقطه عطف زندگی ما حضور خیرین مدرسه ساز هستند، یادآور شد: تاکنون ۲۰ درصد مدارس کشور را خیرین مدرسه‌ساز ساخته‌اند.

وی گفت: سالانه ۴۸۰ میلیارد تومان از سوی خیرین مدرسه ساز به بخش ساخت و ساز فضاهای آموزشی کشور تزریق می‌شود که در واقع فرهنگ ریشه‌دار ایثار و وقف را به جامعه تزریق می‌کنند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور افزود: قدیمی‌ترین مدرسه وقفی به ۱۷۰ سال قبل برمی‌گردد و دانشگاه آکسفوررد امروزه به صورت خیری اداره می شود.

وی با تأکید بر لزوم ساخت مدارس سبز در کشور گفت: خواستار توجه ویژه به موضوع محیط زیست در حوزه حمل و نقل، پسماند، مدیریت مصرف و انرژی‌های نو با همکاری خیرین هستیم و در این زمینه به فرهنگ‌سازی نیاز داریم.

رخشانی‌مهر اظهار کرد: موضوع مکان‌یابی، دسترسی و عدالت آموزشی نیز از دیگر تقاضاهای ما برای ساخت مدارس است.

وی ادامه داد: در کشور بیشتر به دنبال کاهش مسیر بین خانه تا مدرسه دانش‌آموز هستیم؛ در حالی که در خارج از کشور در این مسیر حرکت می‌کنند که تعداد مدارس یک تا سه کلاسه را کاهش و مجتمع آموزشی راه‌اندازی کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: متأسفانه در حال حاضر منابع کافی برای نگهداری مدارس نداریم و شاید آموزش‌های لازم را نیز تاکنون نداشته‌ایم.

وی ادامه داد: تقاضا داریم که خیرین نظارتی هم بر موضوع نگهداری مدارس داشته باشند و منابع مالی مورد نیاز آن را هم تأمین کنند.