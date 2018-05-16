حسن زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی استقلال مقابل ذوب آهن و صعود به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا گفت: از همان روز اول گفته بودم که قهرمان حذفی می شویم، در لیگ برتر جزو سه تیم هستیم و در آسیا هم صعود خواهیم کرد. طبق برنامه ریزی به تمام این هدفها رسیدیم. باید از تمام اعضای تیم تشکر کنم. بخصوص کادر فنی، بازیکنان و هواداران. تماشاگران که واقعا سنگ تمام گذاشتند و نشان دادند در آسیا نمونه ندارند.

وی تاکید کرد: وقتی ما از گروه مرگ در آسیا صعود کرده بودیم، بعید بود اجازه بدهیم در این مرحله حذف شویم. البته به تیم خوب ذوب آهن هم خسته نباشید می گویم. رمز موفقیت استقلال هماهنگی و همدلی بین اعضای آن است؛ از هیات مدیره و مدیرعامل گرفته تا کادرفنی و بازیکنان.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال درباره نگرانی وینفرد شفر برای جدایی از بعضی بازیکنان، تاکید کرد: قرارداد ۶ بازیکن را تمدید می کنیم. باشگاه دارد با این بازیکنان مذاکره می کند. آنها هم با توجه به علاقه ای که به استقلال دارند، به تیم دیگری فکر نکرده اند.

زمانی درباره مشکل ممنوع الخروجی شفر و اعضای خارجی باشگاه استقلال هم گفت: باشگاه دنبال این قضیه است و باید تا الان این مسئله رفع شده باشد.

وی در خصوص اینکه آیا امکان جدایی امید نورافکن و حضور وی در لیگ های اروپایی وجود دارد؟ تصریح کرد: اگر انتقال بازیکنی هم به رشد او کمک کند و هم از نظر اقتصادی به نفع باشگاه باشد، تصمیم لازم را می گیریم. این موضوع هنوز در هیات مدیره مطرح نشده است.

عضو هیات مدیره استقلال با بیان اینکه امکانات موردنظر وینفرد شفر تامین می شود و نگرانی از این بابت وجود ندارد، در پاسخ به این سئوال که چه کسانی شفر را در باشگاه اذیت می کنند؟ اظهار کرد: یک عده چشم دیدن موفقیت های استقلال را با شفر ندارند. توصیه ام به شفر این است که باتوجه به موفقیتهای باشگاه، اصلا به این افراد توجه نکند.

زمانی در پاسخ به این سئوال که آیا شما این افراد را می شناسید؟ گفت: حالا بماند. اگر هم بشناسم نمی گویم!

وی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره اینکه قرار است جریمه شخصی او توسط AFC از محل پاداش استقلال در کنفدراسیون آسیا تهاتر می شود، تاکید کرد: خیر تهاتر نیست. اصلا چیزی نیست. آنها یک رای داده اند و ما هم اعتراض داریم. وقتی کاری انجام نشده چرا باید عواقبش را بدهیم! من شدیدا این مسئله را رد می کنم و از دوستانی که به آن دامن می زنند، گلایه دارم. ما روی اصل رای اعتراض داریم!

عضو هیات مدیره استقلال با اشاره به صحبت‌های فریده شجاعی همسر مرحوم پورحیدری مبنی بر اینکه برای گرفتن مطالبات وی به فیفا و AFC شکایت می کند، گفت: از خانم شجاعی خواهش کردم اجازه بدهد گزارش نهایی در این ارتباط به دستمان برسد. پورحیدری برای استقلال زحمت زیادی کشیده است و خودش یکی از عناصر موفقیتمان بوده است. خانواده پورحیدری هم به استقلال تعصب دارند. از شجاعی خواهش می کنم اجازه بدهد گزارش بیاید و بعد از آن تصمیم لازم را می گیریم.

زمانی در پایان در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال ایجاد تغییرات در باشگاه استقلال و شایعه جدایی سیدرضا افتخاری از باشگاه، گفت: فعلا برنامه ای برای تغییرات در باشگاه وجود ندارد.